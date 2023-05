Millie Mackintosh var engang gode veninder med hertuginde Meghan Markle.

Men så mødte Meghan Markle den britiske prins Harry – og selvom det endte i et royalt bryllup, blev det også enden på de tidligere veninders relation.

Det fortæller Mackintosh selv i podcasten Mumlemmas.

Sidste gang Millie Mackintosh så sin veninde, var i september 2016 – kort tid efter, at Meghan Markle var begyndt at date prins Harry.

Blot en måned senere blev deres spirende forhold afsløret i pressen.

Og den nyhed fik således Mackintosh til at række ud til sin daværende veninde for at høre, om hun var okay med den nylige – og voldsomme – opmærksomhed.

»Jeg fik en besked tilbage fra Meghan, hvor det føltes som om, hun stort set bad mig om at fucke af,« siger hun i podcasten.

»Hun ghostede (når en person pludselig forsvinder eller undlader at svare uden begrundelse, red.) mig. Jeg hørte aldrig fra hende igen.«

Millie Mackintosh og Meghan Markle mødte hinanden til en hotelreception i Istanbul for otte år siden, hvor de i baren klikkede over sammenlignelige problemer med deres daværende ægtefæller.