Clare Waight Keller er den britiske designer, der står bag Meghan Markles brudekjole med bådudskæring.

Windsor. Efter den lange ventetid er Meghan Markle lørdag over middag trådt frem for de mange fremmødte ved St George's Chapel i Windsor Castle i sin brudekjole. Den er designet af britiske Clare Waight Keller for det store franske modehus Givenchy.

Silkekjolen har en bådudskæring og lange ærmer, der for mange danskere nok vil vække minder om kronprinsesse Marys brudekjole, der havde samme udskæring.

Designeren Clare Waight Keller mødte Meghan Markle tidligere i år, skriver hoffet ved Kensington Palace i en meddelelse.

Her beskrives det, at Meghan Markle ønskede en designer med en "elegant æstetik, upåklagelig skræddersyning og afslappet holdning".

Foruden kjolen med det enkle snit, bærer Meghan Markle et flere meter langt slør, der holdes oppe af en juvelbesat hårbøjle.

På vej op af kirkegulvet blev sløret holdt af små brudesvende og brudepiger, der tog opgaven med at holde styr på de mange meter stof med ro.

Også ved tidligere britiske royale bryllupper har bruden båret kjoler med lange ærmer.

Da Harrys storebror, prins William, blev gift med hertuginde Kate, bar Kate en brudekjole med lange ærmer i et enkelt snit - dog med mange blonder.

Det er ikke første gang, at Meghan Markle er blevet gift. Ved hendes tidligere bryllup i 2011 var det dog i en helt anden brudekjole.

Her var der tale om et strandbryllup, hvor hun bar en simpel, stropløs, hvid kjole med et juvelbesat bælte.

Megan Markles nye ægtemand, prins Harry, bærer en sort, halvlang uniformsjakke, skræddersyet hos Dege & Skinner i skræddergaden Savile Row i London.

Dronningen har givet særlig tilladelse til, at prins Harry kan blive gift i sin uniform.

/ritzau/