Den midtfynske festival Heartland løfter sløret for 12 af 50 musiknavne til næste sommers festival - heriblandt Medina og britiske Rick Astley.

Gæster kan blandt andet glæde sig til at skråle med på Medinas hit "Kun for mig" og britiske Rick Astleys "Never Gonna Give You Up".

Det annoncerer Heartland i en pressemeddelelse.

- 2024 bliver den ubetinget største og bedste udgave af festivalen, og med dagens offentliggørelse kan vi præsentere noget for enhver smag, udtaler direktør og musikchef Ulrik Ørum-Petersen i meddelelsen.

Festivalens plakat kommer til - foruden Medina - at bestå af danske kunstnere som Blæst, Coco O., Den Sorte Skole, eee gee, August Høyen og Kellermensch.

Mens den britiske kunstner Rick Astley får selskab af landskammeraterne The The, der gæster festivalen for anden gang, og rockbandet Kasabian samt Keane, som får debut.

2024 bliver også et gensyn med franske L'Imperatrice, der gæstede festivalen for første gang i 2022. Dengang omtalte magasinet Gaffa koncerten som et "fabelagtigt frankofilt festfyrværkeri".

Festivalen bliver til næste år udvidet, så selve pladsen bliver 30 procent større. Derudover skal pladsen være mere cirkulær, hvilket skal gøre publikums bevægelse nemmere og sørge for, at alle hjørner af arealet bliver udnyttet.

Udvidelsen af pladsen sker efter en historisk god sommer, hvilket også viste behovet for at udvide festivalens campingområde. De overnattende gæster får derfor 40 procent mere plads til at boltre sig på næste sommer.

De resterende musiknavne samt navne inden for kunst, mad og samtale bliver løbende annonceret.

Heartland afholdes i 2024 fra den 13. til den 15. juni ved Egeskov Slot på Midtfyn.

/ritzau/