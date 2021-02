Kim Kardashian har søgt om at blive skilt fra Kanye West, skriver underholdningsmedierne TMZ og Variety.

Et af USA's mest profilerede kendispar, realitystjernen Kim Kardashian og rapperen Kanye West, skal skilles.

Det skriver underholdningsmedierne TMZ og Variety baseret på unavngivne kilder.

TMZ, der traditionelt har gode kilder i underholdningsindustrien, skriver, at Kim Kardashian officielt har indgivet en skilsmissebegæring.

En kilde i retssystemet har over for Variety bekræftet, at der er søgt om skilsmisse.

Kim Kardashian og Kanye West har været gift i syv år.

Ifølge TMZ's kilder er der tale om en venskabelig skilsmisse, og de to er enige om delt forældremyndighed over parrets fire børn.

