Det er ikke den samme rugemor, som fødte datteren Chicago, der skal føde Kim og Kanyes fjerde barn.

I går kom det frem, at Kim og Kanye venter deres fjerde barn til maj. Det er kun et år siden, at parret blev forældre for tredje gang, da datteren Chicago West kom til verden.

I går kunne US Weekly fortælle, at parret atter havde valgt at gøre brug af en rugemor – den samme, som da Chicago kom til verden – som følge af, at Kim havde svære komplikationer under sin graviditet med parrets andet barn, Saint. Nu tyder alting dog på, at parret gør brug af en ny rugemor. Det skriver TMZ.

– Kilder tæt på parret fortæller TMZ, at Kim og Kanye har hyret en ny rugemor til at føde deres nye baby – en dreng. Grunden til dette er, at den tidligere rugemor allerede var gravid med sit eget barn, skriver TMZ.

Der er endnu intet, der peger i retning af, hvem Kim og Kanyes nye rugemor er, men TMZ skriver, at det er nærliggende at tro, at hun minder om den seneste, og at parret vil være akkurat ligeså involverede i processen som ved den seneste rugemors graviditet.

Og dermed kan North, Saint og Chicago se frem til at byde en lillebror velkommen i West-børneflokken.



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk