Livet har aldrig set lysere ud for en af landets største bloggere. Ny kæreste, nyt hus og en ny sammenbragt familie i Kolding.

Men hvor meget skal forelskelsen og en mand, der var vant til at være 100 procent anonym, fylde på en blog, som bliver læst af op mod en halv million danskere?

Det spørgsmål stiller den 40-årige blogger sig selv i et nyt indlæg med titlen 'Skriveblokade'.

»Det er ikke fordi nogen har noget imod jeg deler vores liv, men jeg synes selv jeg har svært ved at finde grænsen for hvad jeg selv har det godt med at dele, og hvad der skal forblive privat. Det er en underlig blanding af at være så glad for noget, at jeg har lyst til at vise hele pakken frem hele tiden uden filter, for så på den anden side at have lyst til at gemme det hele væk, og bare beholde det for mig selv,« skriver Mascha Vang.

Blogger og tv-personlighed Mascha Vang. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Blogger og tv-personlighed Mascha Vang. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Hun forklarer, hvordan hendes kæreste Troels Krohn Dehli, som hun lærte at kende for halvandet år siden, levede en 100 procent anonym tilværelse med sin familie, inden han mødte Mascha Vang.

Troels Krohn Dehli arbejder som jagerpilot, og det er som regel et job, man ikke snakker højt om.

Mascha Vang funderer derfor også i sit indlæg over, om hun skulle have annonceret parrets kærlighed på en anden måde, da hun, som hun selv skriver '...nok ikke er den mest anonyme partner.'

»Det nager mig lidt, om det skulle været gjort anderledes, selvom jeg aldrig har delt noget uden samtykke..,« skriver Mascha Vang.

Mascha Vang har været vant til at være i rampelyset i årevis, men efter hun har fundet kærligheden, er hun blevet i tvivl om, hvor meget hendes nye liv med en ukendt mand og hans børn, skal fylde på hendes populære blog. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Mascha Vang har været vant til at være i rampelyset i årevis, men efter hun har fundet kærligheden, er hun blevet i tvivl om, hvor meget hendes nye liv med en ukendt mand og hans børn, skal fylde på hendes populære blog. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Hun fortæller, at hun selv er forvirret over, hvor meget hun kan og vil vise fra parrets liv og deres nye sammenbragte familie, og at hun lige nu prøver at finde den helt rigtige balance for, hvor meget hun skal dele på bloggen.

Hun slutter dog af med at fortælle sine følgere, at hun er glad og har det godt - bedre end nogensinde!

Mascha Vang og Troels Krohn Deli blev introduceret for hinanden af en af Mascha Vangs følgere, der mente, de passede godt sammen.

Det var godt spottet, for på kort tid er parret flyttet sammen i Kolding med deres fælles børn, der udover Mascha Vangs datter tæller Troels Krohn Dehlis søn og datter, som han har hver anden uge.