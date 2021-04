Martin Jensen savner festerne bag mixerpulten med tusindvis af fans for fødderne af ham.

Derfor har han flere gange fyret den af med onlinekoncerter, og hver gang er succesen bare vokset.

I fredags gjorde han det så igen, da han i 35 meters højde på taget af Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC) leverede en koncert, der slog flere rekorder.

Da han med 750 stykker fyrværkeri og 750 lamper oplyste himlen over AKKC, blev den set online af mere end 1,5 millioner mennesker, skriver TV 2.

Der blev ikke sparet på noget som helst under koncerten. Foto: Henning Bagger

Koncerten blev livestreamet på den populære platform Twitch, og det var primært her, at tusinder og atter tusinder fulgte med i det spektakulære show.

Således endte koncerten på en 10.-plads over de mest afspillede begivenheder inden for gaming og musik i hele verden.

For AKKC blev det klart det største show, der nogensinde har været på deres matrikel. Og koncerten overgik også DJ'ens andre onlinekoncerter, som blev afholdt i Parken, Skovtårnet, ILLUM og Billund Lufthavn.

»Showet fra Aalborg er på alle måder det største show, vi har lavet. At stå i 35 meters højde og have en smuk by ved Limfjorden liggende under sig var vildt og gav så meget energi under hele showet,« siger Martin Jensen.

Det store festfyrværkeri kunne ses flere kilometer væk, og det fik intetanende borgere til at kontakte politiet, men der var ikke noget at komme efter – koncerten var godkendt.

DJ Martin Jensen er netop blevet færdig med sin første sæson som dommer i 'X Factor'. Til november vender han tilbage til Aalborg for at spille en indendørs koncert i AKKC – og denne gang bliver det ikke en onlinekoncert.