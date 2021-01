- Der er formentlig ikke en eneste dansker, der bliver glad for nyheden om den nye melodi, siger TV2-redaktør.

Siden 1989 har de samme velkomsttoner budt indenfor til en ny omgang af "Lykkehjulet". Men den tid er forbi nu.

For når "Lykkehjulet" med tv-værten Mikkel Kryger i front blænder op for en ny sæson den 25. januar, så er titelmelodien blevet skiftet ud.

Det sker for at markere, at programmet er fulgt med ind i en ny tidsalder, siger Mads Volck, som er redaktør på programmet, til TV2.

Og han er godt klar over, at det er en risikabel manøvre at pille ved den ikoniske melodi.

- Der er formentlig ikke en eneste dansker, der bliver glad for nyheden om den nye melodi. Nogle vil endda blive decideret rasende, det er jeg ikke i tvivl om, siger redaktøren til TV2.

Han er til gengæld selv godt tilfreds med den nye melodi, som han kalder en ørehænger med en legende, glad og hyggelig lyd.

Det er da heller ikke hvem som helst, der har fået lov til at komponere til det populære tv-program.

Bag melodien, der har fået titlen "Lykkehjulet 2", står nemlig de erfarne kræfter Anders Bønløkke og Anders Stig Gehrt-Bendixen - også kendt under navnet Anders SG - som til daglig er popsmede i hitbandet Alphabeat.

De to hitmagere beskriver selv, at de har lavet en "Anders And-jingle", men de ved også godt, at det kan tage lidt tid, før seerne tager den nye melodi til sig.

- Vi forventer ikke klapsalver fra start. Men det er også okay, fordi det viser, at musikken til "Lykkehjulet" betyder noget for danskerne, siger Anders Bønløkke til TV2.

De to håber bare, at seerne vil høre melodien et par gange og give den en chance, før de fælder dom over den.

Den nye sang er ikke det eneste, der har ændret sig, mens "Lykkehjulet" har været på skærmen. Programmet blev oprindeligt sendt på moderkanalen TV2, men er i dag rykket over til TV2 Charlie.

Den første vært var Michael Meyerheim og siden fulgte Bengt Burg, Keld Heick og Lars Herlow.

Bogstaverne skal heller ikke længere vendes fysisk, det klares i dag med digitale bogstaver.

"Lykkehjulet" havde debut på tv i 1988, og frem til 2001 blev det sendt fast på TV2. Programmet lå derefter i dvale i hele 17 år, men lavede så et comeback i 2018, og siden 2020 har det været en fast del af programfladen.

"Lykkehjulet" sendes mandag klokken 19.20 på TV2 Charlie.

