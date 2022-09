Lyt til artiklen

Selvom Mark Zuckerberg bruger meget af sin tid på sociale medier, vil du ikke se ham scrolle igennem Instagram Reels.

Zuckerberg mener nemlig ikke, at man skal bruge sociale medier til at scrolle, men til at snakke med hinanden, skriver cnbc.com.

Hvis det står til Meta chefen, skal den endeløse scrolling og konsumering af internetindhold altså erstattes med flere beskeder til dine venner.

Han mener dog ikke, at scrolling i sig selv er dårligt, men at fordelene ved brugen af eksempelvis Facebook, Twitter eller Instagram skal findes i de kommunikationsmuligheder, de tilbyder. Det sagde han for nylig i podcastet Joe Rogan Experience podcast.

»At man sidder og indtager ting på nettet, er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men generelt set er det ikke associeret med alle de positive fordele, du får ved at være aktivt engageret eller ved at opbygge venskaber,« siger milliardæren.

Han er ikke den eneste, der har frarådet overforbrug af medier.

En undersøgelse viser, at overdrevet forbrug af medier kan føre til angst og depression hos nogle brugere. Eksperter understreger dog, at det kun er gældende, hvis man prioriterer scrolling frem for at interagere med andre.

Hvis du bruger medierne til at svare på andres opslag, kan det nemlig have en positiv effekt på dit mentale helbred, fremgår det af en anden undersøgelse, som er udarbejdet af Havard University

Derfor er Zuckerbergs opfordring: Stop med at scrolle, brug skærmtiden på at snakke med dine venner.