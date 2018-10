Dire Straits-frontmanden, Mark Knopfler, udgiver nyt soloalbum, og det bringer ham til Danmark i juni.

København. Den britiske musiker Mark Knopfler spiller to koncerter i Danmark.

Frontmanden for bandet Dire Straits giver koncert i Royal Arena og i Jyske Bank Boxen i juni 2019.

Knopfler udgiver et nyt album "Down The Road Wherever", der er hans niende soloalbum. Det er i den forbindelse, han tager på tour.

Albummet lander på gaden den 16. november, og touren starter i april i Barcelona.

Touren bringer ham altså også til Danmark, hvor han den 13. juni spiller i Herning og den 15. juni i København, fremgår det af en pressemeddelelse.

På touren skal Knopfler akkompagneres af et band på ti personer.

Knopfler mener, at det at turnere er en del af at udgive et album.

- Mine sange er lavet til at blive performet live. Jeg elsker hele processen ved at skrive dem alene og optage dem med bandet, men den ultimativt bedste del er at spille dem live for publikum, siger Mark Knopfler i pressemeddelelsen.

Turnéen går rundt i stort set hele Europa, inden Knopfler og bandet vender snuden mod USA og Canada. Touren slutter i Los Angeles den 22. september.

Senest guitaristen og sangeren gav koncert i Danmark var i Tivoli i 2015.

Knopfler har gennem karrieren solgt mere end 120 millioner album.

Flere vil sikkert huske sangene "Money For Nothing", "Sultans Of Swing" og "Walk Of Life", som han udgav sammen med Dire Straits.

Som soloartist har han udgivet sange som "Sailing To Philadelphia" og "What It Is".

Han har også produceret plader for blandt andre Bob Dylan.

Knopfler fik den britiske orden Officer of the Order of the British Empire, OBE, i 1999.

Dire Straits blev dannet af Mark Knopfler og hans bror David i 1977. Gruppen gik i opløsning i 1995.

Det officielle billetsalg til de to koncerter starter 1. november, men der er mulighed for at skrive sig op tidligere.

/ritzau/