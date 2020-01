Sangerinden Mariah Careys julehit "All I Want For Christmas Is You" sikrer hende sin 19. førsteplads.

Den amerikanske sanger Mariah Carey er den første kunstner, der har ramt førstepladsen på de amerikanske hitlister over en periode på fire årtier.

Ifølge det anerkendte musikmagasin Billboards hjemmeside har den 49-årige sanger ligget nummer et på listen "Billboard Hot 100" med forskellige hits i løbet af 1990'erne, 2000'erne, 2010'erne og nu også 2020'erne.

Det kan hun blandt andet takke sit uhyre populære julehit, "All I Want For Christmas Is You", for. Den er nummer et på den første Hot 100-liste i år.

Sangen blev udgivet i 1994 og er nu blevet Mariah Careys 19. sang, der nåede førstepladsen på Billboard Hot 100.

Det skete først den 21. december 2019, efter at Billboard havde ændret reglerne for, hvad der kan sende en sang helt til tops på listen.

Regelændringen sendte "All I Want For Christmas Is You" til tops, fordi Carey op til den netop overståede jul udsendte en ny video og for første gang udgav sangen som cd-single.

På den første Hot 100-liste, Billboard har udgivet efter årsskiftet, er Mariah Carey stadig nummer et - og dermed er hun den første kunstner, der kan prale af at have haft en single på førstepladsen i fire forskellige årtier.

Den evigt unge sanger reagerede selv på nyheden ved at skrive på Twitter:

- Ja! Vi gjorde det!

Ifølge Billboard har flere kunstnere præsteret at toppe hitlisten i tre årtier. Det formåede blandt andre Stevie Wonder, Elton John, Michael Jackson og Madonna.

Med sine 19 førstepladser er Mariah Carey nu kun ét hitnummer fra at tangere The Beatles' rekord. Den legendariske Liverpool-kvartet havde ikke færre end 20 nummer et-hits på Billboards hitliste.

Billboards Hot 100-liste kombinerer spilletid i radioen, salg og streaminger for at afgøre, hvilken placering en sang får.

Herunder kan du se, hvem der har formået at nå helt til tops på hitlisterne i minimum tre årtier og hvornår:

* 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne: Stevie Wonder.

* 1970'erne, 1980'erne og 1990'erne: Michael Jackson og Elton John.

* 1980'erne, 1990'erne og 2000'erne: Janet Jackson og Madonna.

* 1990'erne, 2000'erne og 2010'erne: Christina Aguilera, Britney Spears og Usher.

* 1990'erne, 2000'erne, 2010'erne og 2020'erne: Mariah Carey.

/ritzau/