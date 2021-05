Efter at musicalaktuelle Maria Lucia er blevet mor, har hun lagt præstationsangsten og bekymringerne fra sig.

Efter sin barsel skal Maria Lucia igen synge sig ind i hjerterne på teatergængere i en ny musical.

Pausen har været tiltrængt, og det er en sangerinde med et anderledes mindset, der vender tilbage til scenen i opsætningen af "Waitress", som får premiere på Det Ny Teater i København den 9. maj.

Efter at hun også kan skrive rollen som mor på sin liste, så er prioriteterne i hendes liv vendt op og ned.

Det samme sker for hendes karakter i "Waitress", hvor den tærtebagende servitrice Jenna vil lægge sit liv om, da hun opdager, at hun er gravid.

Hun beslutter sig for at deltage i en bagekonkurrence for at vinde præmiesummen, så hun kan forlade sin voldelige mand og starte et nyt liv.

Maria Lucia genkender de store følelser i forældreskabet.

- Det er det mest sindssyge, man kan opleve. Det er totalt kliché, men livet får virkelig et nyt perspektiv.

- Før lå mit arbejde over alt andet, også min familie og kæreste. Det gør det bare ikke mere. Nu er prioriteterne helt sikkert: min dreng, min familie og så de andre ting, siger hun.

Det er ni måneder siden, at Maria Lucia fik sønnen Per Fredy med sin forlovede, den svenske sanger Albin Fredy.

I løbet af barslen har Maria Lucia brugt sin stemme mindre, end hun normalt ville gøre. Det gør, at hun er lidt ude af trit fysisk.

- Jeg tror på pauser, og jeg ville ikke forcere noget. Jeg ammede og skulle finde mig til rette i min nye tilværelse som mor. Så jeg ville ikke også skulle stresse over, at nu skulle min stemme være perfekt fra starten.

- Jeg har taget det, som det er kommet, mens vi startede prøver på musicalen. Så når jeg dertil, hvor jeg når, og så tilgiver jeg mig selv for resten, fordi vi kan ikke altid være perfekte, siger Maria Lucia.

Men sådan har det ikke altid været for sangerinden, der fik sit gennembrud, da hun vandt TV2-programmet "Popstars Showtime!" i 2003.

Hun har tidligere brugt meget tid på at søge det perfekte og arbejde for det.

- Jeg er meget mere med pyt nu. Jeg har ikke altid været god til det. Jeg har altid være fokuseret på, at det kunne blive bedre, og at vi skulle kæmpe og ikke give slip, selv om forestillingen var god.

- Men nu kan jeg godt mærke, at jeg er mere sådan: Godt. Videre. Pyt. Livet er for kort til andet, siger hun.

Efter "Popstars Showtime!" regerede Maria Lucias debutsingle, "Taking Back My Heart", de samlede danske hitlister i otte uger.

Efterfølgende har hun spillet med i utallige musicals i roller som Maria i "West Side Story", Belle i "Beauty And The Beast" og Elphaba i "Wicked".

Mange forældre og børn vil også kunne genkende Maria Lucias stemme fra tegnefilmene "Frost" og "Frost 2", hvor hun lægger stemme til Elsa.

Mange af hendes år i branchen har været med en stor præstationsangst. Ifølge Maria Lucia bunder det i et stort behov for at gøre andre mennesker tilfredse og glade.

- I den proces kan man godt miste sit eget fodfæste. Og det kom efter, at jeg vandt "Popstars" og fik muligheden for at komme på teateret, siger hun og fortsætter:

- Der er nogle, der mener, at jeg har fået tingene foræret, men jeg føler, at jeg skulle kæmpe lige så meget som andre - måske endnu mere fordi jeg skulle bevise, at jeg kunne synge. Det var den konstante kamp for at bevise mit værd.

Den følelse har dog ændret sig en smule, efter at hun er blevet mor til lille Per Fredy.

- Jeg har brugt så mange år på at være ked af det, angstfyldt og ikke føle, at jeg levede op til det, folk forventede af mig. Det er komplekst, og ikke bare noget der forsvinder.

- Det har dog ændret sig lidt, efter min lille dreng kom. Det har ændret mit syn på mig selv, men også på min tilværelse. Det er jo bare et job ligesom alt muligt andet, siger hun, men synes stadig, at det kan være svært at tackle.

Hendes hårde arbejde har blandt andet kastet to Reumert-priser af sig.

I 2006 modtog hun Reumerts Talentpris for sine roller som Belle i musicalen "Beauty And The Beast" og Maria i musicalen "West Side Story".

I 2011 modtog hun som den første musicalskuespillerinde Reumertprisen som Årets Sanger for sin præstation som Elphaba i musicalen "Wicked".

På trods af, at den 37-årige sangerinde er prisbelønnet og mere afslappet end før, så oplever hun stadig branchen som hård.

- Det kan godt være, at jeg vandt en Reumert tilbage i tiden. Men det betyder også, at jeg hele tiden er i kamp med skyggen af mig selv og mine egne præstationer, siger hun og fortsætter:

- Det er hele tiden en balance mellem at være tro mod sig selv og tilfredsstille andre, så de hyrer dig igen. Det er et konstant pres at leve under, og det er pissehårdt, at det skal være sådan.

Presset fra branchen føles mindre med årene, og livet på de skrå brædder har også bragt kærligheden med sig.

Maria Lucia sad i fagjuryen til Dansk Melodi Grand Prix i 2013, hvor svenske Albin Fredy deltog og opnåede en tredjeplads.

Efter showet blev de to introduceret til hinanden af en fælles bekendt.

Efterfølgende spirede romantikken, og efter syv års forhold kulminerede kærligheden med Per Fredy, som kom til verden i juni 2020.

Den 37-årige Maria Lucia har fået mange kommentarer om sin alder og familieforøgelse gennem tiden.

- Jeg tror, jeg har hørt på det, siden jeg blev 30 år. Folk aner jo ikke, hvad der foregår - om det har været svært for mig at få børn eller noget andet. Folk stikker virkelig hånden ned i en kæmpe hvepserede.

- Og når man så har fået barn nummer et, så skal man høre på: Hvornår skal I have barn nummer to? Hold nu kæft, at folk ikke bare kan blande sig udenom!, siger Maria Lucia.

Hun er meget tilfreds med at blive mor i slutningen af 30'erne og følte sig helt klar.

Når jobbet som skuespiller og morrollen overlapper, så er hendes egen mor klar med en hjælpende hånd.

- Når jeg ser min mor sammen med min søn, bringer det en masse minder fra min egen barndom frem. Tanken om tryghed og at børn skal have plads, var noget, min mor og far var sindssygt gode til.

- Vi kunne være de børn, vi var, og der var ingen rigtig eller forkert måde. Opmærksomheden og pladsen er det, jeg selv føler, jeg har fået med, og som jeg gerne vil give videre, siger hun.

Når både Maria Lucia og Albin Fredy arbejder om aftenen og i weekenderne, så giver det til gengæld tid i hverdagen og dagtimerne.

- Der er jo positiver og negativer. Så det er jo bare langsomt at finde vores vej.

- Jeg tager et skridt ad gangen og husker at sige "pyt" nogle gange, siger sangerinden og griner.

"The Waitress" har premiere på Det Ny Teater den 9. maj, men kunne allerede opleves fra 6. maj til forpremiere.

/ritzau/