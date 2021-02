Retten i Svendborg idømmer en 49-årig tidligere tv-vært to års fængsel for overfaldet på hendes ekskæreste.

Den tidligere tv-vært Maria Hirse - der siden hen har taget navneforandring til Mariia Madeleine Sea Svensson - er blevet idømt to års ubetinget fængsel for at planlægge og beordre et overfald på sin ekskæreste.

Den tidligere tv-vært skulle have sendt et tæskehold afsted mod ekskæresten, fordi hun mente, at han lå inde med nøgenbilleder af hende.

Retten i Svendborg oplyser, at hun accepterer, at retten har fundet hende skyldig. Hun har dog alligevel anket sagen til landsretten, fordi hun mener, at de to års fængsel er for hård en straf.

Ifølge Ekstra Bladet beordrede den tidligere tv-vært, der i dag er 49 år, i flere omgange tæskehold bestående af mænd i alderen 16 til 21 afsted til ekskærestens bolig.

Første gang var 15. februar

Her havde mændene iført masker både truet ekskæresten og smidt en del af hans elektronik - blandt andet en ipad og en bærbar computer - i et fyldt badekar.

- Hvis du siger noget til nogen, eller hvis du flytter dig, så slår jeg dig fandeme ihjel, skulle drengene have råbt ad manden ifølge anklageskriftet i sagen.

- Vi kommer tilbage, hvis du siger noget, skulle der ifølge anklageren også være blevet sagt.

De tog desuden en computer, hans NemID og en række hestepas med sig.

Den 25. august sendte hun endnu et hold unge mænd afsted til ekskærestens bolig - denne gang et hold bestående af fire.

De brød et vindue op og fandt ekskæresten med sin nye kæreste i huset. Ekskæresten blev tildelt flere knytnæveslag, og hans nye kæreste blev skubbet, så hun faldt og blødte.

Sagen skal nu for Østre Landsret, hvor retten skal vurdere, om straffen på to års fængsel er passende.

/ritzau/