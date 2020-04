Hun er korrekt til fingerspidserne. Kender helt ind i de snart 80 år gamle knogler sit hverv og ved, præcis hvor grænsen går.

Men kendetegnende for dronning Margrethe er også, at hun i dén grad kan bide fra sig. Og at hun gør det med vid og sproglig elegance. Her har vi samlet en perlerække af eksempler på Dronningens skarpe og humoristiske tunge.

»Vi har vist ikke gået i skole sammen.«

Sagt til en ung journalist, der kom til at tiltale Dronning med du og dig

»Jeg har på fornemmelsen, at hvis man bare rører ved sådan en dims, så laver den knuder og mærkelige ting.«

Sagt om smartphones

»Alle pletter hjemsøger mig. Det gør de stadigvæk, mens ikke én plet tør nærme sig Benedikte. Det gør de bare ikke, de holder sig væk.«

Sagt om sin søsters ordentlighed

»Miniskørter er ikke umulige, men mange ben er det.«

Sagt om mode

»Selv om man vælger med hjertet, behøver man jo ikke at slå hjernen fra.«

Sagt om kærlighed

»Man ville ikke dø af min mad, men jeg er ikke sikker på, at man ville overleve min kørsel.«

Sagt om sine evner som kok og chauffør

»Alle ønsker sig vel indimellem at være en flue på væggen. Forudsat altså, at der ikke kommer nogen og basker til en.«

Sagt om at være nysgerrig

»Ironi kan være sjovt, hvis der ikke er alt for meget gift i den, og når det ikke er ens eget kød, den skal sidde i.«

Sagt om humor

»Når jeg åbenbart ikke er en særlig god husmor, skyldes det en blanding af dovenskab og utålmodighed.«

Sagt om sine manglende talenter

»Nej. Det ville være for prætentiøst.«

Sagt om, hvorvidt hun følte sig som en del af folket

»Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger, så møder vi dem med kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder - det kan vi ikke være bekendt.«

Sagt i nytårstalen i 1984 om ikke at tage ordentligt imod flygtninge og indvandrere

»I farens stund holder vi sammen, det ligger dybt i os mennesker, det falder os også naturligt her til lands. Denne gang skal vi vise sammenhold ved at holde afstand.«

Sagt i talen til nationen under corona-krisen