Lord Siva, som står bag megahittet "Solhverv", lægger vejen forbi studiet, når deltagerne synger sommersange.

Der er over to måneder til, at sommeren officielt går i gang, men i X Factor-studiet fredag aften tager man forskud på sæsonen.

De resterende syv deltagere går nemlig på scenen til temaet "Sommer".

Storfavoritten Nikoline Steen Kristensen, som hører blandt Oh Lands unge artister, kaster sig over Hoziers hit "Sunlight", mens Martin Jensens voksne solist Dan Laursen skal synge "Castle on the Hill" af superstjernen Ed Sheeran.

Showet får også besøg udefra af sangeren Lord Siva, som gæster studiet.

Det afslører TV2 i en pressemeddelelse.

Lord Siva, der bærer det borgerlige navn Brian Sivabalan, står bag sidste sommers ørehænger "Solhverv".

Der er langtfra gået sommerferie i showet.

Sidste fredag smed dommerveteranen Thomas Blachman en bombe, da han sendte sin egen duo Neva & Ida hjem.

Forrige fredag forlod den voksne solist Hiba Chehade konkurrencen, og dermed er der syv deltagere tilbage i konkurrencen om en pladekontrakt, et hjemmestudie, en skræddersyet workshop og en session med selveste skaberen af "X Factor", Simon Cowell.

"X Factor" sendes på TV2 og TV2 Play klokken 20.00.

/ritzau/