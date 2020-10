Det er et helt nyt hold, som skal filmatisere de resterende Jussi Adler-Olsen-krimier.

Hvordan summerer man over 500 siders højspændt krimi ned til en spillefilms længde?

Den udfordring stod produceren Mikael Rieks overfor, da han og Nordisk Film Production blev tilbudt filmatiseringsrettighederne til de resterende seks bøger i Jussi Adler-Olsens planlagte ti krimier om Afdeling Q.

De første fire film, som havde Nikolaj Lie Kaas i rollen som Carl Mørck, har været store publikumssucceser.

- Jeg har haft en meget stor ambition om at udvikle og konceptuere en serie af nye Afdeling Q-film - skabe en ny start, et reboot, om du vil. Derfor har vi haft et dogme fra starten: Vi taler aldrig om det, der ér lavet. Det er uvæsentligt - det gælder jo i virkeligheden i alle livets facetter, siger Mikael Rieks og fortsætter:

- Men vores forventninger, forhåbninger og drømme er da, at vi kan bevare den kæmpestore succes, de tidligere film har bragt danskerne af højkvalitets thrillerdrama. Det er vores absolutte ambition, det er ingen hemmelighed. De opfyldte jo alle kriterierne for gedigen, stærk underholdning. Al respekt for det.

Oprindeligt sagde Mikael Rieks faktisk nej til opgaven.

Han ville netop ikke videreføre det arbejde, folkene bag de fire første film havde lagt.

Men da han fik lov til at forme filmene, ændrede han sit nej til et ja.

Han samlede et hold omkring sig, og sammen dissekerede teamet de foreløbige bøger om Afdeling Q ned i mindste detalje.

Dernæst dykkede de ned i selve genren og undersøgte, hvad der ellers har været skrevet fra 70'erne og helt op 00'erne.

Resultatet af det omfattende arbejde kan ses i filmatiseringen af "Marco effekten", den femte bog i serien om Afdeling Q, som får biografpremiere 4. februar 2021.

- "Marco effekten" er endt et sted, hvor man ikke kan klandres for ikke at have gjort, hvad man kunne for at få essensen af bogen frem, siger Mikael Rieks og uddyber:

- Vi kan aldrig gøre det lige så godt som bogen, for det er ikke muligt. Men man kan gøre alt, hvad man kan, for at skabe så stærkt et fundament, at essensen kommer frem, som den er udtænkt af forfatteren.

- Vi kan ikke nå det hele på den halve tid. Vi skal lave seks film i løbet af de næste år, så vi har tid nok til at opbygge og skabe de enkelte karakterer, efterhånden som vi har brug for det. Og i vores første film er vores naturlige fokus på introduktionen af Carl Mørck.

Da Mikael Rieks læste bøgerne, var han ikke et sekund i tvivl om, hvem der skulle overtage rollen.

Han så hele tiden Ulrich Thomsen for sig karakter-, type- og aldersmæssigt.

Han inviterede skuespilleren hjem til kaffe og spurgte, om han ville være en del af filmatiseringen af de resterende seks bøger - et projekt, som i alt ville strække sig over 12-14 år.

Filmatiseringen af sjette bog i rækken, "Den grænseløse", får efter planen have premiere i 2022, dernæst "Selfies" i 2024 og så "Offer 2117" i 2026.

De sidste to film er endnu ikke planlagte - for bøgerne - den niende og tiende i rækken - er endnu ikke udgivet.

- Jeg skal være fuldstændig ærlig at sige, at jeg simpelthen ikke kunne se andre i den rolle, siger Mikael Rieks.

- Jeg havde følelsen af - inden jeg stiftede nært bekendtskab med Ulrich - at han er meget, meget tilstedeværende.

Det viste sig at holde stik.

- Man har en fornemmelse af, at man er med i en masterclass, når man er sammen med Ulrich. Det er ikke noget, han gør bevidst - det har noget at gøre med den type af skuespiller, han er. Han er ekstremt dedikeret - og røvirriterende - fordi han simpelthen er så indlevende i sin tilgang.

- Han har en evne til at glide ind i rollen og universet, som man kun sjældent oplever. Rollen slipper ham ikke, og nogle gange oplevede jeg ham stå at øve sine replikker midt i sin frokost eller sin aftensmad. Han er hele tiden i arbejdet med det.

Størstedelen af "Marco effekten" blev indspillet i Tjekkiet, og Jussi Adler-Olsen har hilst på under optagelserne.

Det er ikke nogen hemmelighed, at forfatteren har set frem til, at filmatiseringen af de øvrige bøger overgik til andre hænder.

- Som jeg forstår det, vil Jussi gerne have sine bøger filmatiseret, og der skal man mødes det sted, hvor man har tillid til hinanden, siger Mikael Rieks.

- Jeg har stor respekt for Jussi - man kan kun respektere mand, der sælger mellem 20 og 30 millioner bøger og bjergtager læsere i en grad, som han gør - det er helt indlysende - men respekt er ikke det samme som veto. Det er jo et samarbejde.

Mikael Rieks lægger ikke skjul på, at det har været en svær opgave at finde balancen.

Derfor må man turde at gøre sig fri, forklarer han.

- Man kan ikke filmatisere bøgerne minutiøst - det er en umulig opgave, som man kun kan fejle. Hans evne til at bringe læserne ind i karakternes tanker og fantasier er umulige at indspille - men man kan lave et koncentrat af historien, tematikkerne og karaktererne.

- Det synes jeg, vi har gjort efter bedste evne og så tro mod det univers, han har skabt, siger Mikael Rieks.

"Marco effekten" har premiere 4. februar 2021.

Se traileren her: https://www.youtube.com/watch?v=lOH3CwycoaM&feature=youtu.be

