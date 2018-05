Riffi Haddaoui er manden bag koncertkaravanen Vi elsker 90'erne, som har vokset sig til et stort show.

København. Buffalos på fødderne, "Beverly Hills 90210" i fjerneren og baconstriber i håret.

90'erne har sine karakteristiske særpræg, og også musikken er sin helt egen.

Lyden af årtiet forenede den tidligere fodboldspiller Riffi Haddaoui for første gang tilbage i 2011 med koncertkaravanen Vi elsker 90'erne.

Hvad der startede med et mindre lineup, har nu vokset sig til et stort show, som i år skydes i gang 26. maj med Infernal, Dj Aligator og Dr. Alban på plakaten.

- Da vi startede i 2011, var jeg både prestigemæssigt og økonomisk på øretævernes holdeplads. Men jeg tænkte, at tiden var rigtig - 90'erne var tilpas langt væk, til at musikken faktisk ville vække gensynsglæde.

- Jeg elsker 80'erne og tunge stadionkoncerter med U2, men når der skal festes, danses og skråles med, så mener jeg, at 90'erne er det absolut bedste årti, siger Riffi Haddaoui, som startede Vi elsker 90'erne med flere samarbejdspartnere.

Idéen til den musikalske 90'er-fest opstod for ti år siden, da Riffi Haddaoui arbejdede i Utrecht.

Her så den tidligere Superliga-spiller en festkaravane med 80'er- og 90'er-musik, der spillede op til fest i den hollandske by med liveoptrædender og dj's.

- Den fantastiske idé med karavanen tænkte jeg, at jeg gerne ville lave i Danmark, så jeg lagde mine sparepenge og lavede en halturné med Drömhus og Blå Øjne og mig og Dan Rachlin som dj's. Det var en chance, og jeg anede ikke, om der ville komme 20 eller 500 mennesker, fortæller Riffi Haddaoui og fortsætter:

- Vi regnede ud, at hvis der kom 450 mennesker, ville det løbe rundt, men vi blev blæst omkuld. Og overskuddet har gjort, at vi siden har kunnet lave det større og større, siger Riffi Haddaoui.

Selv om lyrikken er let, og melodierne er dansable, har 90'ernes fordums lyd stadig en stor musikalsk betydning for mange, mener Riffi Haddaoui.

- Det er ikke kæmpe dybe, melankolske tekster, der er blevet skrevet en mørk aften. Det er musik, der er skabt til at danse og lavet, for at folk kan have en fest, fastslår han.

- Vi ved godt, at vi ikke er lige så trendy som Roskilde Festival og Northside, men det, vi er, er hele folkets fest. Det er Danmark, der er repræsenteret derude, i alt fra direktøren til håndværkeren, vurderer Riffi Haddaoui.

Vi elsker 90'erne starter i Rødovre 26. maj og kommer forbi Aarhus 2. juni, Næstved 9. juni, Holstebro og Aalborg 18. august og slutter af i Odense 25. august.

På plakaten er S.O.A.P. vs. Juice, Cartoons, Blå Øjne, Jon og Me & My blandt over 20 artister fra 90'erne og start-00'erne.

/ritzau/