Steven Bochco var især kendt for serier om livet blandt gadebetjente i New York og Los Angeles.

Los Angeles. Den amerikanske manuskriptforfatter og tv-producer Steven Bochco, der var kendt som manden bag ikoniske serier som "Distrikt Hill Street", "Advokaterne" og "New York Blues" fra 1980'erne og 1990'erne, er død.

En talsmand for familien oplyser ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP, at 74-årige Bochco sov ind søndag efter en længerevarende kræftsygdom.

Bochco har gennem karrieren selv vundet ti Emmy-priser.

Det var serien "Distrikt Hill Street", der i 1981 for alvor satte gang i hans karriere. Allerede i seriens første år blev den indstillet til hele 27 Emmy-priser i forskellige kategorier.

Serien satte nye standarder for amerikanske serier, både på grund af karakterernes meget direkte sprogbrug og det, at der var stor sammenhæng i historien mellem de enkelte episoder.

Særligt en enkelt replik står stærkt. I hver episode sluttede politichefen sergeant Phil Esterhaus sin morgenbriefing af betjentene i den fiktive storby af med formaningen "Let's be careful out there" (pas på derude, red.).

Det danske filmmagasin Ekko har beskrevet Bochco som "politiseriens godfather".

I en portrætartikel fra 2002 tilskriver Ekko Bochco og den homofobiske, racistiske, opfarende og alkoholiserede betjent Andy Sipowicz fra serien "New York Blues" æren for stærke hovedpersoner i flere andre amerikanske tv-serier lavet af andre.

- Uden ham er det svært at forestille sig, at der havde været nogen Tony Soprano, Don Draper, Walter White, Frank Underwood ja, man kan blive ved, skrev Ekko med henvisning til de centrale aktører i "The Sopranos", "Mad Men", "Breaking Bad" og "House of Cards".

Ekko citerer samtidig et interview med The Archive of American Television, hvor Bochco fortæller, at han og en kollega noget modvilligt gik med på at lave "Distrikt Hill Street" som et bestillingsarbejde for tv-stationen NBC.

- Vi sagde til NBC, at vi ville lave pilotafsnittet på én betingelse, som vi var overbevist om, at de ville afvise. Betingelsen var, at vi fik lov til at gøre lige præcis, hvad vi havde lyst til. Men de sagde: "okay!". Og så hang vi på den.

/ritzau/