Karrierekvinden Camilla Lindemann har aldrig været bange for at gribe de muligheder, hun har fået i livet, men at hun skulle springe ud som model i en alder af 70, havde hun ikke set komme

I en alder af 71 kan Camilla Lindemann skrive både folkeskolelærer, journalist, chefredaktør for diverse store danske modemagasiner, forfatter, foredragsholder og nu også model på sit cv. Sammen med tre andre nordiske kvinder er hun nemlig blevet ansigt for en stor kampagne for beautymærket L'Oréal.

»Jeg fik en mail fra et castingbureau. Og ved du hvad? Jeg troede, det var en morsomhed,« siger Camilla og slår en høj latter op.

»Da jeg læste mailen, hvor der stod, de mente, jeg levede op til den profil, de var på jagt efter, tænkte jeg, at der længere nede ville stå: 'Okay, når du nu er færdig med at tro på det her, skal vi så ikke drikke kaffe i morgen?' Jeg forestillede mig, at det var en veninde, der lavede sjov. Men der stod også: 'Har du en agent, vi kan kontakte?'«

Nej, Camilla Lindemann havde ikke en agent, og hun lod mailen ligge lidt. Men næste morgen kunne hun ikke få henvendelsen ud af hovedet og endte med at skrive tilbage.

»Jeg svarede, at jeg troede, det var en morsomhed, men at de meget gerne måtte ringe.«

»Det, jeg godt kan lide ved denne kampagne, er, at den også handler om livsstil. De har valgt nordiske kvinder, fordi vi har en livsstil, de kan gå ind for. De vil have kvinder, som har power.«

»Og så var det en ny spændende opgave, jeg kunne give mig i kast med. Selvfølgelig var jeg også smigret. Det var jeg da. For det er sjældent, at man ser kvinder på 70 som modeller.«

70 år og model

Ifølge Camilla Lindemann lå det da heller ikke i kortene, at hun skulle nå at gøre karriere i modelverdenen, men hun sætter stor pris på, at det pludselig blev en mulighed. Det var nemlig virkelig sjovt. Og som tidligere chefredaktør for et stort dameblad synes hun også, at det er dejligt at se, at tiden er blevet moden til at bruge modeller i en højere alder.

»Det er helt vidunderligt, at man er begyndt at bruge ældre modeller. Det er en dejlig ny tid, vi kommer ind i. En tid, hvor der er plads til forskellighed. Alder er et mere nuanceret begreb i dag. Man behøver ikke opføre sig på en bestemt måde, fordi man er 60 eller 70.«

Havde du selv tænkt på, at du godt kunne tænke dig at prøve at være model?

»Nixen! Det var ikke – som i slet, slet ikke – faldet mig ind, at jeg skulle være model. Jeg havde heller aldrig tænkt, at jeg kunne bruges til det. Det var også derfor, at henvendelsen kom bag på mig.«

Camilla Lindemann kender udmærket de mål, der skal til, for at være model, og dem har hun ikke. Og hvor mange 70-årige kender man i øvrigt, som er modeller? Nej, at hun skulle blive model, havde hun ikke set komme, men alligevel var det overraskende nemt for hende at stå foran kameraet. Nok især fordi der var sådan en god stemning og en kærlig omgangstone på fotoskydningen.

»Vi havde det så sjovt, os kvinder imellem, så vi var alle ret cool. Hvis det havde været for 30 år siden, havde jeg nok tænkt: 'Nej, jeg vil ikke stå her og skabe mig.' Men de satte musik på, og så kørte det.«

Er det noget, du kunne tænke dig at gøre igen?

»Det ville jeg intet have imod! Hvis jeg blev opfordret, tog jeg gerne en tørn til.«

Gode gener og godt bindevæv

I det hele taget hviler Camilla Lindemann i sit udseende, synes hun. Og hun har da heller ikke andet end skuldertræk tilovers for de spor, alderen trods alt har sat på kroppen.

»Når jeg ser billeder af mig selv som ung i dag, tænker jeg, at jeg da så godt ud. Og det skulle jeg nok have været mere bevidst om. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tænker jeg også, at det ikke er helt ringe i dag. For jeg ser mange mennesker på 70 år, både mænd og kvinder, som er mere præget af deres alder, end jeg er.«

»Jeg har heller ikke nogen fysiske skavanker. Jeg bor på fjerde sal og løber op og ned ad trapperne uden vejrtrækningsproblemer. At jeg har lidt løs hud her og der, det klager jeg ikke over. Det kommer med alderen. Jeg er heldig med gode gener og et godt bindevæv. Så lidt aldersforandringer må man tage med. Indtil nu har jeg undgået at blive fristet af botox og kirurgi, for jeg er bange for, at det vil kræve mere og mere. Og der er altid noget, der afslører alderen alligevel – for eksempel hænderne eller halsen.«

​De gode komplimenter

Det er ikke til at komme udenom, at Camilla Lindemann har udseendet med sig. Og hun vil også godt indrømme, at hun er blevet lagt mærke til i årenes løb.

»Jeg tror godt, at jeg kan sige, at jeg ikke er blevet overset. Det var ikke noget jeg gik rundt og tænkte på. Det var heller ikke sådan, at jeg flirtede vildt til højre og venstre. Jeg blev gift meget tidligt, skilt og hurtigt gift igen. Så det meste af mit voksne liv har jeg været i parforhold. Og så er det noget andet med den slags. Men jeg har da fået komplimenter. Det har jeg. Der er mange kvinder på min alder, som klager over, at de er blevet usynlige, men det har jeg ikke følt.«

Hvordan er det?

»Det er dejligt. Det er det. En af de komplimenter, jeg har været allermest glad for, fik jeg af en mand, der sagde til mig, at jeg var en kvinde, der talte til alle sanser. Det blev jeg glad for, fordi det var en kompliment, som ikke kun gik på mit udseende. Jeg gider ikke kun høre om udseendet.«

»For nogle måneder siden var jeg ude og spise med en mand, og han var overhovedet ikke interesseret i mig som person. Han talte kun om, at han syntes, jeg var smuk. 'Og hvad så,' tænkte jeg. Det er ikke særlig charmerende kun at blive komplimenteret for sit udseende. Det er noget ydre.«

Hvornår fik du sidst en kompliment fra en mand?

»Det gjorde jeg for en uge siden, da jeg viste et billede fra et højskoleophold, jeg har været på med mine børnebørn, hvor jeg står og jonglerer med en tallerken i skjorte og cowboybukser. Han sagde, at han elskede det billede, fordi det viste en anden side af mig, som han rigtig godt kunne lide. En legende side. Det blev jeg glad for. For det handlede netop om andet end mit udseende, og den havde han set. Det var et kæmpe kompliment.«

Skift i livet

Camilla Lindemann er ikke bange for at gribe de muligheder, hun er blevet kastet i livet.

»Jeg har aldrig søgt et job. Jeg har været så heldig, at jeg løbende har fået tilbudt nye jobs. Nogle har kastet bolde til mig, og dem har jeg grebet. Så på den måde kan jeg vel egentlig godt sige, at jeg er modig.«



Hvad har givet dig modet til bare at springe ud i det?

»Jamen, hvad er det værste, der kunne ske, tænkte jeg. Jeg kunne lave fejl, men det dør man ikke af. Så lad mig da prøve. Og hvis man får en chefstilling, kan man overveje: 'Hvis ikke det går, så må jeg være menig medarbejder igen'.«

»Man skal finde modet til at kaste sig ud i nye udfordringer, for det er slet ikke så farligt. Og det er heller ikke farligt at fejle.«



Det virker, som om du har kunnet bruge dit mod i mange af livets facetter?

»Ja, det tænker jeg også med taknemmelighed, at jeg har.«

Tror du, at der kommer flere karriereskift?

»Det kan man ikke vide.«

Er du åben for dem?

»Ja, det er jeg. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er. Hvis der er nogen, som spørger, om jeg vil springe ud med faldskærm fra Rundetårn, så er svaret nej tak. Det ville være dumsmart af mig. Men som udgangspunkt synes jeg ikke, at man skal affærdige noget på forhånd. Jeg er åben for mange ting – også nye karrieremuligheder.«