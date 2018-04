Optiske illusioner er noget, der fascinerer mange mennesker, og i denne artikel kan du se et par eksempler, der bogstavelig talt får din hjerne til at stoppe med at virke.

Når et billede er uskarpt og uklart, er der ikke meget for øjnene at fokusere på. Hvis man stirrer intenst på et sådan billede, falder farverne ud af billedet, fordi hjernen ikke kan fokusere på visse visuelle effekter, der er uklare.

Fænomenet er kendt som 'Troxlers fading' og blev opdaget af den schweiziske læge Paul Troxler i 1804.

Det skriver The Verge.

Se et eksempel her, hvor du skal fokusere på billedet og se farverne forsvinde.

Fænomenet minder om, når du tager sokker på. Først lægger du mærke til, at du tager dem på, men efter kort tid tænker du ikke længere over det.

Prøv også at gør det med disse to billeder og koncentrer dig om prikken og X’et.