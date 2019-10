Mads Vad var fredag aften tilbage i "Vild med dans" for at samle penge ind til "Knæk Cancer".

Da "Vild med dans" fredag løb over skærmen, var det med et comeback til en af programmets mest populære professionelle dansere.

Danseren Mads Vad, der i maj blev far til sønnen Xander, afbrød nemlig sin barsel for en kort bemærkning, da han trådte ind på Det Kongelige Teaters scene i anledning af "Knæk Cancer"-ugen.

Netop den fem måneder gamle søn og hustruen, Nana, spillede en afgørende rolle i danserens deltagelse i programmet. De befandt sig nemlig begge i stue med Mads Vad, da produktionsselskabet bag "Vild med dans" ringede til ham.

- Jeg kiggede på dem og mig selv. Og så tænkte jeg, "statistisk set, så får en af os tre kræft i løbet af vores liv". Det var en tanke, som jeg seriøst ikke kunne være i.

- Jeg var ikke ved at sige nej i et eneste sekund. At få muligheden for at være en lillebitte brik i at samle alle de penge ind, det kunne jeg ikke sige nej til, fortalte den 35-årige danser efter fredagens program.

Her dansede han med Betinna Jørgensen, som har været ramt af kræft flere gange. Sammen dansede de en vals, der blev mødt af rosende ord fra programmets fire dansedommere og stående ovationer fra publikum.

Selv om den rutinerede danser havde glædet sig til at vende tilbage til programmet, så er det mødet med Betinna Jørgensen, der har sat størst spor hos den erfarne danser.

- I de ti dage, som jeg har danset med Betinna (Jørgensen, red.), har jeg opbygget en enorm stor respekt for hende.

- Det er simpelthen så sejt, at hun har været det igennem og har den styrke til at gøre nye ting og ting, som hun aldrig havde troet, hun kunne.

Betinna Jørgensens mod, styrke og indstilling om, at livet ikke altid er perfekt, er da også noget, som Mads Vad tager med sig.

- Det er en tanke, som er blevet ved med at være hos mig. Mange af os går rundt og søger det perfekte liv uden bump på vejen. Når man så oplever et bump, bliver man slået omkuld.

- Man skal huske på, at livet er fuld af bump, og man godt kan rejse sig op og have det godt og være glad alligevel. Det tager jeg med mig.

Selv om den 35-årige far nød at være ude for en stund og ikke mindst tilbage blandt sin "Vild med dans"-familie, så glæder han sig også til at vende retur til sin egen lille familie i Aarhus.

- Nu savner jeg også lillemanden ualmindeligt meget, så nu glæder jeg mig til at komme hjem til barsel og bleskift igen, lød det.

"Vild med dans" formåede fredag at samle 21.502.163 kroner ind til "Knæk Cancer".

/ritzau/