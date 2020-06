- Jeg synes, vi gør en forskel, siger manden og stemmen bag "Mads & Monopolet", Mads Steffensen.

Datoen var på plads, og invitationerne sendt ud.

Det sidste, der manglede, var bare bordplanen: Skulle det være den klassiske hestesko, hvor man kan se, om alle hygger sig, eller skulle gæsterne sidde mere intimt omkring runde borde?

Efter megen diskussion kom bruden med de bedste argumenter, og gæsterne blev placeret ved runde borde.

Dilemmaet blev startskuddet til "Mads & Monopolet", og 8. juni fylder manden og stemmen bag programmet, Mads Steffensen, 50 år.

- Tanken var, at hvis man kan diskutere sådan en lille ting så passioneret, må der være noget i det. Og så skrev jeg det ned: Tre store personligheder diskuterer et dilemma. Plade på, forklarer Mads Steffensen.

- Der er sådan set ikke mere i det, men programmet udvikler sig hele tiden, i takt med hvad der optager os: klima, corona, stress, kvinder i chefstillinger, parforhold og dating på Tinder. Da vi startede helt tilbage i 2003, var der for eksempel ikke sociale medier.

Kimen til programmet blev på mange måder lagt i Aalborg.

Mads Steffensen er født og opvokset i Gistrup nær den nordjyske by.

Efter handelsskolen fik han en elevplads i shippingsektoren - mange af hans venner var i den branche, og en af dem fik også ham ind - og blev udlært skibsmægler.

Der var der et udlandsophold på spil, men da en anden blev valgt, stoppede Mads Steffensen.

- Hvis jeg havde fået det dengang, var jeg sikkert nok stadig der, funderer han.

- I skolen var jeg god til at skrive og tænkte, at jeg måtte kunne bruge det til et eller andet, så jeg søgte ind på Journalisthøjskolen.

Aftenen inden han flyttede til Aarhus, tog han afsked med Jomfru Ane Gade, og der fandt han sammen med hende, som han kom til at stå i bordplans-dilemmaet med ti år senere.

De kendte faktisk allerede hinanden fra handelsskolen, hvor det lykkedes ham at score hende sidste skoledag. Men de mødte først hinanden igen den aften, og siden da har de faktisk været sammen.

Efter Journalisthøjskolen fik Mads Steffensen job på Berlingske og Metronome Productions og kom senere til DR som producer og radiovært - blandt andet på DR's store flagskib "Go' Morgen P3".

- Monopolet blev lavet på en bund af vrede og trods. Jeg blev taget af morgenradioen og skulle i stedet fylde lørdagsfladen ud. Jeg følte det som en degradering og var så vred, at jeg overvejede at skride, fortæller han.

Mads Steffensens venner opfordrede ham til at vente, til han fik et andet job.

Der var der, sedlen kom i spil: Tre store personligheder diskuterer et dilemma. Plade på.

Første udsendelse af "Mads & Monopolet" gik i æteren 6. september 2003 med et monopol bestående af standupkomiker Anders Matthesen, debattør Suzanne Bjerrehuus og tidligere politiker Søren Pind - som i øvrigt stadig er en del af truppen her snart 17 år senere.

Med undtagelse af et par båndede programmer grundet ferie og en enkelt sygemelding efter et cykelstyrt har vækkeuret ringet hver eneste lørdag klokken 06 siden 2003.

- Jeg synes stadig, det er sjovt og spændende, og så jeg synes, vi gør en forskel. Det kan jeg mærke på den respons, der kommer, fortæller han.

- Vi har påvirket, at nogle er gået efter eventyret, og at andre har sagt deres job op eller har fået endnu et barn. Det er rigtige mennesker, der skriver til os, fordi de ikke har andre at spørge, som ikke er fedtet ind i det.

Gennem årene er det blevet til over 9000 dilemmaer, og blandt de adskillige, der har rørt den rutinerede radiovært, nævner han to, som også er blevet til opfølgningsprogrammer.

Det ene dilemma var sendt ind af en mand, som mistede sit ben i en togulykke efter en fest. Han fik kendskab til en mand, som havde et af de bedst fremstillede kunstige ben, var død. Han spurgte monopolet, om han kunne tillade sig at kontakte enken og spørge, om han måtte få hendes afdøde mands kunstige ben.

Det andet dilemma, som står stærkt i Mads Steffensens erindring, var et brev fra en dødeligt syg ung mand, som spurgte, om han og hans soulmate kunne tillade sig at få et barn.

- Svaret var, at kærligheden overvinder alt, fortæller Mads Steffensen.

Foruden opfølgningsprogrammer er "Mads & Monopolet" også blevet til et brætspil, foreløbig fire bøger og flere liveshows, hvoraf det største blev afholdt i Royal Arena.

Programmet er hædret med flere priser - blandt andet Ekstra Bladets Gyldne Mikrofon og en Zulu Award, begge lytterbestemte - og så fik han tildelt Kryger-prisen, som gives for en ekstraordinær indsats for radiomediet.

Mads Steffensen kan ikke kun høres i radioen. Han står i front for "Kender du typen", "Alle mod en" og "Fællessang - hver for sig" og har tidligere været vært på "Kongerigets klogeste", "Her er dit liv" og "Aftenshowet".

Med fredagsunderholdning i primetime og et radioprogram med over en million lyttere er han med egne ord meget eksponeret.

- Folk er altid rigtig søde, men jeg tænker, at jeg altid er en lille smule på arbejde, når er jeg ude, siger han.

- Det er meget privilegeret at have et job, som folk anerkender og synes, er godt, men jeg kan godt finde det træls, når min familie er med. Jeg har også oplevet at blive fotograferet på ferier.

Privat er Mads Steffensen gift med jurist Marianne Foldberg Steffensen - hende, som han diskuterede bryllupsbordplanen med - og sammen er de forældre til to voksne sønner og en stor teenagedreng.

De har været sammen i 28 år.

- Hver uge får jeg breve fra folk, der bokser med parforholdet, så er jeg stolt af, at vi har holdt skansen.

- Jeg sidder ikke i monopolet, så jeg skal afholde mig fra at give gode råd. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg bliver en smule utryg, når par siger, at de aldrig skændes. Det tænker jeg, at de måske burde gøre, for ellers kommer der pludselig en eksplosion.

- Selv er vi gode til at diskutere. Vi er uenige om mange ting, men vi lander altid på noget. Det bedste argument vinder, og dem har hun flest af. Marianne er virkelig god til fakta og til at argumentere. Jeg er meget mere på følelser og fornemmelser.

I "Mads & Monopolet" beder Mads Steffensen monopolisterne om at sige deres mening, hvad end den beror på følelser eller fakta.

- De skal levere hver gang. Det er ikke en social klub, hvor jeg føler, jeg skylder nogen noget. Det er jeg meget kynisk omkring.

- Jeg ved godt, at folk skriver, jeg er lun, rar og hyggelig. Og det er fint. Men jeg ved udmærket, hvad jeg laver. Hver eneste lørdag har jeg kun det eneste mål: at lave det bedste program.

Selv om Mads Steffensen varedeklarerer, at monopolisternes svar står for egen regning, er nogle af dem alligevel kommet i vælten. Men Mads Steffensen synes, programmet er bedst, når der er noget på spil.

- Det er som at stå på en bjergtop: Der skal så lidt til for at falde til den ene eller den anden side og komme til at lave fejl og såre nogle mennesker. Det har jeg bestemt ikke lyst til, men jeg har heller ikke lyst til, at det bliver en sludder for en sladder.

- Jeg vil have, at gashåndtaget er i bund, og at de er skarpe. Lytterne har spurgt ind for at få et ærligt svar, og det skal de få. Men det betyder også meget for mig, at den anden part i dilemmaet bliver passet på, for de har jo ikke bedt om at komme i radioen.

Mads Steffensen indleder altid programmet med at forsikre, at det bliver "et aldeles fremragende program" og slutter altid med ordene, at "det har været en absolut fornøjelse".

For det er sådan, han har det.

- Jeg glæder mig stadigvæk til at lave det, når jeg kører ind lørdag morgen. Jeg er faktisk blevet meget overrasket over det, fordi alt er så flygtigt i det, vi laver. Vi er altid på vej videre, men monopolet er en konstant, der aldrig har svigtet.

I 2017 sagde Mads Steffensen op i DR. Det har givet ham mere fleksibilitet og bedre mulighed for at sige ja og nej til opgaver.

Men som bekendt: Monopolet er en konstant, der aldrig har svigtet.

- Jeg synes, jeg er et fint sted i mit liv og min karriere. Jeg har fundet en enorm ro i det, jeg laver. Det er ikke det samme som at sige, at jeg er i mål, for det synes jeg ikke, jeg er.

- Jeg har masser af ambitioner, men jeg er ikke så jagende eller søgende længere. Jeg tror faktisk, at jeg er blevet en lidt bedre vært af det.

/ritzau/