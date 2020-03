For mange kan det være svært at få tiden til at gå, når man ikke må gøre alt det, man plejer.

Læs bøger, lyt til musik, se film, og pas på dig selv. Sådan lyder rådene på Instagram fra den verdenskendte danske skuespiller Mads Mikkelsen i en tid, hvor mange står op til en helt ny hverdag, hvor størstedelen af døgnets timer bliver brugt derhjemme.

Mens coronavirusset hærger Danmark og resten af verden, er mange gået i selvkarantæne for at beskytte sig selv og andre mod smitte, og derfor må der tages midler i brug for at få dagene til at gå.

Selv om tv-værtinden Annette Heick for nylig flyttede hjem til Danmark fra Sverige og dermed tættere på sine forældre, Keld og Hilda Heick, så nøjes familien i denne tid med at mødes via nettet.

- Online selskab. Vi spiser middag "med" mormor og morfar, skriver Annette Heick i et opslag på Instagram, hvor man kan se, hvordan hendes forældre toner frem på en skærm placeret på spisebordet.

Tv-værtinden Signe Lindkvist benytter hjemmetiden til at komme i bund med sit rod.

- Corona-sysler. En ting, jeg virkelig ikke er god til, er ikke at lave noget. Og når vi nu skal blive hjemme, rydder jeg op - i dag har jeg sorteret, pudset og vasket i alle 40 skuffer i min fars gamle købmandsdisk, Marie Kondo ville være stolt, skriver hun i et opslag på Instagram.

Infernal-sangerinden Lina Rafn brugte mandag det meste af sin tid på at fejre 10-års fødselsdag for sin datter, Karmen, og give hende så god en dag som muligt på trods af omstændighederne.

- Når man fylder 10 år, er det surt, at alle de planlagte fester er aflyst. Vi gør vores bedste - med kage og det hele. Jeg har også købt vanvittigt mange gaver til hende. Seriøst! Aaaaalt for mange. Jeg kompenserer, men kan man bebrejde mig det?

- Og ja. Jeg lader hende have høje hæle på i dag. Ikke hver dag. Endnu. Men i dag er der særlige regler, skriver Lina Rafn til et billede på Instagram af datteren Karmen.

Komiker Casper Christensen hygger sig også indendørs med sin familie. Han har blandt andet lavet forårsruller og spillet ludo med sine to ældste børn, Cajsa og Marvin, viser han på Instagram.

Hitsangeren Mads Langer har derimod vovet sig ud af udenfor, og som så mange andre fordriver han i disse dage tiden med noget væsentligt andet, end han havde forestillet sig. Nemlig at slå græs.

- Jeg havde ikke forventet, at den europæiske del af min 2020 tour ville se sådan her ud, skriver Mads Langer til et billede af sig selv bag græsslåmaskinen.

Flere kendte danskere bruger i det hele naturen til at komme lidt væk fra hjemmets fire vægge.

Sanger Hugo Helmig bruger tiden på at gå tur med hunden Rolf i sit sommerhus. Rune Rask fra Suspekt har været på tur i Vestskoven ved Albertslund, og Jagtsæson-skuespillerinden Stephania Potalivo har også været ude at gå i naturen.

- Skovture kan virkelig anbefales i disse tider, selvom vi selvfølgelig også skal holde afstand der og ikke gå ud, hvis vi har nogen symptomer. Jeg håber virkelig, at vi allesammen efterhånden vil tage myndighedernes råd meget seriøst! Bliv hjemme, og nyd naturen, og hold afstand, skriver hun til et billede, hvor hun sidder med sin hund i favnen.

