Den danske stjerne er glad for instruktør Thomas Vinterbergs vision for slutscenen i filmen "Druk".

Årets bedste europæiske film er ifølge European Film Awards - populært kaldet for Europas svar på Oscar-uddelingen - den danske "Druk".

Filmen snuppede statuetten ved en virtuel prisuddeling tidligere på måneden og har nu kurs mod Oscar-uddelingen som det danske bud i kategorien Bedste Internationale Film.

Men "Druk" kunne meget vel have fået en anden slutning - i hvert fald hvis det under optagelserne stod til filmens altoverskyggende hovedrolleindehaver, Mads Mikkelsen.

Uden at afsløre for meget af slutningen for de, der endnu ikke har set "Druk", så kaster han sig i rollen som gymnasielæreren Martin ud i dans til en studenterfest.

- Jeg har principielt ikke noget imod at skulle danse. Jeg havde lidt en anke om, at det skulle være et realistisk øjemed, siger Mads Mikkelsen, som selv har en fortid som danser, og uddyber:

- Jeg havde meget store diskussioner om, at jeg jo syntes, man skulle løfte det, så det var en tåget drøm, en alkoholtågerus, hvor han (Martin, red.) så sig selv danse. Men Thomas (Vinterberg, red.) sagde, at han ville have en mand, der var stolt til sidst.

- Jeg var bange for, at det kunne blive lidt prætentiøst, men jeg må bare sige, at Thomas havde 100 procent ret, og jeg tog 100 procent fejl, lyder det fra den 55-årige filmstjerne.

Filmen er en hyldest til livet.

Kort inde i optagelserne omkom Thomas Vinterbergs datter Ida i en bilulykke i en alder af blot 19 år.

Filmen foregår på hendes gymnasie, og hun skulle selv have haft en rolle i den.

"Druk" er dedikeret til hende.

- Der hang en voldsom skygge over os. Det var forfærdeligt på alle planer. Ingen af os havde stået i sådan en situation før, og jeg ønsker det ikke for nogen andre.

- Jeg tror, at den hyldest, der er til livet i filmen, blev endnu tydeligere i alle scener. Uden at vi egentlig fokuserede på det og talte om det, så tror jeg implicit, at det blev alles mål med filmen, lyder det fra Mads Mikkelsen.

Hans præstation i filmen sikrede ham prisen i kategorien Bedste Europæiske Skuespiller ved European Film Awards.

I "Druk" forsøger hans rolle at komme ud af sin midtvejskrise ved at afprøve en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Den halve promille, som afholder en fra at give sig 100 procent i livet.

Teorien er besnærende, mener Mads Mikkelsen.

Efter en halv promille når man nemlig det, der kaldes zonen.

- Det er noget, vi alle kan nikke genkendende til, at to glas vin løfter samtalen Man tør måske andre ting, og man bliver inspireret i sit privatliv eller i sit arbejdsliv, funderer skuespilleren og fortsætter:

- Hvis man spiller dart, så synes jeg, man rammer pænt godt. Men drikker man syv øl i stedet for, rammer man uden for skiven, og hvis man har drukket nul øl, kan det være, at man slet ikke gider at spille dart, siger Mads Mikkelsen og tilføjer:

- Teorien er jo ikke forkert. Men problemet med teorien er jo, at hvis to genstande skal vare hele dagen, så bliver det rigtig mange genstande, og det glemmer de i filmen jo lige at tage med i beregningen.

Kigger man på beregningen over, hvor mange danskere der har indløst billet til filmen, så har den i skrivende stund rundet over 800.000 solgte billetter. Og lige nu kan den købes på blandt andet iTunes, Viaplay og Blockbusters streamingtjeneste.

Nu skal den også ses af Oscar-akademiet.

Den 15. marts offentliggør Oscar-dkademiet, om "Druk" er med i opløbet til prisuddelingen den 25. april.

/ritzau/