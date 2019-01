I actionfilmen "Polar" spiller Mads Mikkelsen en kynisk lejemorder, og det har krævet hårde stuntscener.

Mads Mikkelsen har efterhånden stor erfaring med at spille superskurk.

Den 53-årige skuespiller, som herhjemme er kendt for roller i store danske komedier og dramaer, er i udlandet kendt som seriemorder og kannibal i tv-serien "Hannibal" og som den frygtindgydende skurk Kaecilius i superheltefilmen "Doctor Strange".

Nu har Mads Mikkelsen sagt ja til at spille den ultravoldelige, overlegne og dødsensfarlige lejemorder The Black Kaiser i actionfilmen "Polar", som får premiere på Netflix 25. januar.

Her pløkker han soldater ned på stribe med et arsenal af tunge pistoler og går til kamp mod et hold skruppelløse dræbere, der bliver sendt ud for at slå ham ihjel.

Filmen er baseret på den grafiske roman "Polar: Came from the cold" af Victor Santos, der er udgivet på webcomic-forlaget Dark Horse.

Og det tiltalte i høj grad Mads Mikkelsen at være med til at transformere en tegneserie til levende billeder.

- Jeg har altid været fan af graphic novels, og jeg har samlet på dem, siden jeg var en lille dreng. Jeg kan godt lide, at det ikke er en superheltefilm, hvor der er superheltekræfter, men at den handler om rigtige mennesker, der er karikeret til noget ekstremt. Det har jeg altid været ret vild med, fortæller den danske skuespiller på en telefon fra New York.

Mads Mikkelsen elsker tegneserier og i særdeleshed historierne om Tintin, som han har holdt af, siden han var barn.

- Som syv-otte-årig tager man jo ikke verdens største bog frem og forsvinder ind i den, men jeg kunne forsvinde ind i tegneserier.

- Det var en måde at flygte ind i en verden på, identificere sig med forskellige karakterer og drømme sig væk. Der var uanede muligheder i de der universer, og jeg kan stadig åbne nogle af mine tegneserier i dag, kigge i dem og tænke: "Det er jo en helt vildt vidunderlig, åben verden", fortæller Mads Mikkelsen.

Som skuespiller har han tidligere prøvet kræfter med et tegneserieunivers, da han i 2016 spillede med i "Doctor Strange", som er baseret på en tegneserie fra Marvel.

Men den nye film kan alligevel noget andet, synes han.

- "Polar" er meget mere in-your-face brutal, radikal og voldelig, og det gør man ikke i Marvel-filmene på samme måde. Den her film har noget film noir over sig, som jeg er stor fan af.

- Jeg synes, det er mere interessant at lave stunts, der gør ondt, hvor man slår sig, man er træt, og man har bare lyst til at gå hjem og sove, i stedet for at lave stunts, hvor det bare er en mand, der er superhelt, siger han.

Krævende stunts er der masser af i "Polar", og særligt to scener har været hårde for Mads Mikkelsen at optage.

Den første er en scene, hvor hans karakter bliver taget til fange og spærret inde i et sterilt rum, hvor han bliver hængt op i kæder fra loftet og tortureret.

- Det tog to-tre dage at skyde den scene, og det var helt vildt hårdt. Jeg fik virkelig ondt i skuldrene af at hænge i de der kæder, der var sindssygt koldt, jeg havde bare tæer og bar overkrop, og det falske blod var så klistret, at det nærmest rev huden i stykker, når jeg bevægede mig, fortæller han.

Efter torturscenen var i kassen, skulle der skydes en scene, hvor Mads Mikkelsen - stadig indsmurt i blod og på bare tæer - bevæger sig ned ad en lang gang på et koldt betongulv, mens han kæmper mod knap 40 soldater, som han slår ihjel én efter én.

- Soldaterne havde militærstøvler på, og det var uundgåeligt, at de hele tiden kom til at træde på mine bare fødder, som i forvejen var mega kolde. Så det var nogle virkelig hårde dage. Jeg fortrød det pænt meget, da jeg stod der, men i dag er jeg glad, siger han.

I Danmark har Mads Mikkelsen især lavet komedier og dramafilm, hvor der ofte er store følelser i spil. Men han er taknemmelig for, at han i udlandet har fået mulighed for at prøve kræfter med actionfilm og andre genrer, som der ikke på samme måde er mulighed for at lave i Danmark, hvor budgetterne er for små.

Derfor er der heller ikke som sådan nogle genrer, som Mads Mikkelsen drømmer om at udforske noget mere, fortæller han. Og så alligevel.

- Hvis jeg får lov til at spille en zombie en dag, så vil jeg tage imod det med kyshånd. Hvis man ser mig som en dansk dramaskuespiller, der laver film med Nicolas Winding Refn og Thomas Vinterberg, så er det måske lidt mærkeligt at sige, at jeg er kæmpe fan af zombiefilm, men det er jeg virkelig, siger han og griner.

- Det er også en del af min barndom. Da vi var små, plejede min bror og jeg at snige os forbi kontrolløren i City Bio, så vi kunne komme ind og se zombiefilm.

- På en måde var det vildt ubehageligt at sidde der som syvårig i en biograf, du ikke måtte være i, og se zombiefilm, men jeg har altid været vildt fascineret af det, siger han.

Selv om udlandet åbner nye muligheder for Mads Mikkelsen, kigger han stadig mod Danmark, selv om han ikke har lavet en dansk film siden "Mænd og høns" fra 2015.

- Jeg har haft en pause fra dansk film, og det er meget naturligt, for vi var en flok mennesker, der lavede film sammen i 1990'erne og de tidlige 2000'er, og nu er der kommet en ny generation til, som bruger deres egne spillere og er inspireret af noget andet, siger han.

- Men jeg krydser fingre for, at jeg skal lave noget med Thomas Vinterberg igen om ikke så længe. Og hvis der er nogle, der ringer, og jeg kan lide det, de ringer om, så laver jeg helt sikkert danske film igen, siger han.

