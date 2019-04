Skuespilleren er ikke helt sikker på, at mennesket påvirker klimaet så meget, som de fleste forskere mener.

Selv om de fleste forskere er enige om, at mennesket er skyld i klimaforandringerne, så sætter den danske stjerneskuespiller Mads Mikkelsen flere spørgsmålstegn overfor den problemstilling.

Det fortæller han til avisen The Guardian i forbindelse med en af hans seneste film "Arctic". I filmen kæmper han for at overleve i en snedækket ødemark efter et flystyrt.

- Vi har ikke lavet en film om klimaforandringer. Vi har lavet en film om menneskelighed, siger Mads Mikkelsen og fortsætter:

- Jo, klimaet forandrer sig, men i hvilken grad er vi en del af det, og i hvilken grad er vi ikke, og hvad skal vi gøre ved det, det er et stort spørgsmål. Jeg mener, videnskaben er splittet. Lige nu ser det ud som om, den ikke er, men den er splittet, siger Mads Mikkelsen til The Guardian.

Ifølge NASA er 97 procent af de publicerende klimaforskere enige om, at den globale opvarmning over de seneste 100 år "ekstremt sandsynligt" skyldes menneskets aktiviteter.

I 2010 optrådte den danske skuespiller i en video for Europa-Kommissionen, som havde til formål at samle befolkningen om at presse regeringerne til at passe på klimaet.

I videoen spørger han "Tror du, vi kan vente? Det tror jeg ikke. Jeg mener, at det er nu, vi skal bekæmpe klimaforandringerne".

Men i interviewet med The Guardian lægger han vægt på, at der stadig er forskere, der er uenige. Han pointerer, at det vigtigste er, at de sammen finder ud af, hvad der skal gøres.

- Jeg er ikke skeptiker i den forstand, at jeg ikke tror på, at klimaet forandrer sig. Men jeg ved også, at det altid har forandret sig. Der er forskellige grafer, der viser forskellige ting, og vi har brug for at finde et fælles grundlag og regne ud, hvad vi kan gøre, og hvad der er det smarteste at gøre, siger den 53-årige skuespiller.

/ritzau/