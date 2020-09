Selv om musikken har taget ham kloden rundt, er det i Danmark, Mads Langer føler, han hører til.

- Sidst jeg slog på glasset, ændrede mit liv sig.

Sådan lød det i søndagens udgave af musikfortolkningsprogrammet "Toppen af musik", da det var musiker Mads Langers tur til at kaste sig over en af sine kollegers sange.

Det er præcis otte år siden, at musikeren første gang medvirkede i programmet, som med egne ord kickstartede hans karriere, og derfor var det et taknemlighedsvalg at deltage i jubilæumssæsonen "10 år på toppen af poppen".

Her fortolkede han nummeret "I Was Just Thinking" af den færøske musiker Teitur, og det indkapsler alt det, der er sket for Mads Langer, siden han første gang deltog i programmet.

- Den handler om at være langt væk hjemmefra, og det er jeg også selv en stor del af mit liv - ude at rejse og ude at spille alle mulige steder i verden - og bruger meget af mit liv i USA, siger Mads Langer.

- Det er en fast del af mit liv at savne Danmark, min familie, mine venner og min hustru (Julie Lillelund, red.), når hun ikke er med, så sangen var slet ikke svær at leve mig ind i. Det var meget stort at få lov til at fortolke et nummer på et album, der har betydet så meget for min musikalske opvækst, fortæller han.

Momentet står som en af de stærkeste musikalske oplevelser i "Toppen af poppen" for musikeren, men han kan heller ikke komme uden om sin første deltagelse for otte år siden i i sæson tre.

Med sig omkring det musikalske bord havde han en helt ny sang, "Overgir mig langsomt", som han havde skrevet til sangerinden Sanne Salomonsen, der efter et langt genoptræningsforløb kæmpede sig tilbage på scenen efter at være blevet ramt af en blodprop i hjernen.

Sangen har bragt de to tæt sammen, fortæller Mads Langer.

Sanne Salomonsen tog ham under sine vinger, og han beskriver hende i dag som en sjælesøster.

- Jeg tror, de fleste musikere drømmer om det moment, hvor alt går op i en højere enhed af magi. Dem tror jeg ikke, der er mange af i folks karrierer, så jeg er meget taknemmelig over, at jeg fik lov til at røre en masse mennesker med det øjeblik, siger Mads Langer og fortsætter:

- Samtidig gik jeg fra at være et navn, man måske vidste, hvem var, hvis man gik op i musik, til pludselig at blive en, de fleste vidste, hvem var. Der var der, jeg gik fra at være musiker til også at være mere folkelig.

"Overgir mig langsomt" er ifølge musikeren en af hans allermest streamede sange til dato, og den er stadig en del af repertoiret, når han optræder.

Næste gang han går på scenen kommer der formentligt også nogle helt nye numre med.

Mads Langer er nemlig i øjeblikket ved at lægge hånd på sit sjette studiealbum.

Det bliver en plade, som er mere eftertænksom og arbejder med livets større spørgsmål og sætter ord på en indre rejse, fortæller han.

Meget af det tog især fart efter "Toppen af poppen".

- De sidste 10-12 år har været en vild rejse, og i virkeligheden er det gået enormt stærkt, siger Mads Langer og fortsætter:

- Så i en tid, hvor vores branche er lagt ned på mange planer, har det været meget rart egentligt for at være helt ærlig at få foræret en periode, hvor tempoet er skruet ned, og der er tid til at fordøje nogle af de mange oplevelser, der har været, siger den 36-årige sanger.

Den tvungne tid herhjemme og eftertænksomheden, der er affødt heraf, har også sat hans liv i perspektiv.

- Når jeg har rejst ud og boet andre steder i verden, har jeg været i tvivl om, jeg ville komme hjem igen, og det er jeg i hvert fald ikke i tvivl om længere:

- Det er her, jeg hører til, og det er her, jeg gerne vil leve mit liv, selv om jeg har en karriere i udlandet og elsker at være i ude og opleve verden med min musik, siger den prisvindende musiker.

"10 år på Toppen af poppen" kan ses på TV2 og TV2 Play søndag klokken 20.00.

/ritzau/