Coronapandemien har sat en midlertidig stopper for næste skridt videre i musikerens internationale karriere.

Musikeren Mads Langer var midt under sin omfattende europæiske turné i foråret, da det meste af kontinentet lukkede ned grundet den hastigt accelererende coronapandemi.

Hele situationen har ført flere paradokser med sig. For selv om musikeren er enormt ærgerlig over, at koncerterne i et væk blev streget over, har han samtidig nydt at være hjemme.

- Jeg har jo haft et liv de sidste ti år, hvor jeg har rejst meget og turneret i hele verden, så jeg har været glad for at være i Danmark fast på denne her måde, lyder det fra Mads Langer.

- Jeg har lært, at det nære og at være sammen med min hustru (Julie Lillelund, som venter parrets første barn, red.), mine venner og min familie betyder enormt meget for mig, fortæller musikeren på den røde løber til Danish Music Awards, hvor han var nomineret i kategorien Årets Danske Radiohit for nummeret "Eyes Closed".

For første gang i hele sin professionelle karriere som musiker har han prøvet at sove i sin egen seng otte måneder i træk, fortæller han.

- Jeg prøver holde en positiv og konstruktiv attitude og prøver i stedet at fokusere på alle mulighederne, siger den 36-årige Fact-Fiction-stjerne og uddyber:

- Jeg har fået skrevet en masse nye sange på engelsk, og jeg har også haft tid til at dyrke den dansksprogede sangskrivning.

- Det har været enormt spændende, så det kommer der sikkert noget ud af på et tidspunkt, lyder det fra Mads Langer.

Coronapandemien har også tvunget musikeren til at være kreativ, og det ramte i slutningen af april alverdens forsider og skabte overskrifter i store internationale medier som New York Post, ABC News, LA Times og Forbes.

Mads Langer formåede nemlig at stable en drive-in-koncert på benene.

- Jeg var ikke klar over, at jeg var den første i verden til at lave en drive-in-koncert, siger han og fortsætter:

- Det har været et vildt år, som det har været for resten af verden også: Op og nedture og drømme, der er blevet knust, men også muligheder, der er opstået.

Mads Langer kan nemlig også mærke, at drive-in-koncerten har medført en øget international interesse - endnu et paradoks, idet det opstod, fordi hans europæiske turné blev aflyst.

- Det var ellers mit springbræt til et nyt skridt i min karriere, men det gjorde jo, at jeg har været med i bølgen af at skabe nye koncertformer, og det har også været en stor oplevelse, siger han og fortsætter:

- Jeg er måske nået længere ud, end jeg nogensinde har været pressemæssigt, og det kan jeg mærke, i forhold til at jeg skal udgive et album næste år, at der er en interesse fra verdenspressen på grund af det, så det er spændende.

