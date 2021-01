Da Sara Bro for anden gang var tovholder på 'Sara og Monopolet' lørdag, var det med Mads Christensen i panelet. Han var tilbage efter knap et års pause.

»Er det overhovedet dig, eller er det en helt ny mand, der sidder over for Petra Nagel og mig?« spørger Sara Bro.

Efter kort betænkningstid svarer han:

»Det er en version 2.0. Jeg blev fyret fra Monopolet i foråret, fordi jeg var åbenmundet om min skilsmisse, mit ansigtstab og min mandekrise. Jeg har været lagt på is i lang tid, og nu er jeg tilbage i en bedre og mere tænksom variant.«

Mads Christensen var ramt på flere parametre i 2020. Foto: Claus Bech Andersen

Mads Christensen havde som mange andre et svært og turbulent 2020. Han blev smittet med coronavirus i den første bølge, og selv om han kun lå syg i få dage, ramte pandemien ham hårdt rent økonomisk. Alle foredrag og konferencier-jobs blev aflyst, men allerværst var det i privaten, hvor han blev ramt af en midtvejskrise.

Han gik fra konen gennem 20 år, og skilsmissen tog hårdt på ham. Han brød med mange af de idealer, som han i årevis havde forsøgt at efterleve. På bagkant kunne han godt se, at han havde ageret selvisk og narcissistisk.

Han talte åbent om både skilsmissen og krisen i 'Mads og Monopolet', men han var ikke sig selv.

»Betød det så også, at man heller ikke helt kunne regne med det, jeg sagde i programmet? Ja, det gjorde det. Så Mads sagde, at det nok var en god idé med en pause fra programmet,« forklarer Mads Christensen til B.T.

Han fortæller, at det er sket to gange før, men denne gang var der behov for en lang pause for den 56-årige forfatter, der skulle finde sig selv igen.

Og derfor skulle der også gå næsten et helt år, før hans stemme igen kunne høres i programmet.

Selv om det var Mads Steffensen, der dengang lagde ham på is, så var det også ham, der inviterede Mads Christensen ind i varmen igen. Vel og mærke inden Mads Steffensen tog beslutningen om at gå egne veje med podcasten 'Mads & A-holdet'. Der er derfor ingen knaster mellem de to i dag.

Mads Christensens comeback i DR's populære radioprogram var længe ventet for ham, og på sin Instagram-profil skriver han, at Sara Bro gjorde det aldeles fremragende som ny tovholder. Men han afviser heller ikke muligheden for at medvirke i 'Mads og A-holdet', for det ene udelukker ikke det andet.