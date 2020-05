Henrik Smit er i finalen i 'Maddysten' med sine to sønner, men faktisk har han også en datter på 10 år, men hende har han aldrig fået lov til at se.

Henrik Smit, der er finalist i 'Maddysten' med sine to voksne sønner, har aldrig set sin datter på nu 10 år, men det er ikke, fordi han ikke har haft lyst, men retten til faderskab mistede han, da moren til barnet fandt en ny kæreste, en måned før datteren blev født, som skrev under på en omsorgs- og ansvarserklæring.

I podcasten 'Uden min datter' fortæller Henrik, at han aldrig har opgivet håbet om at få lov til at se sin datter.

'Det har været voldsomt frustrerende og spild af tid fra morens side, for en dag får jeg en relation til Vigga (Henriks datter red.),' siger han i podcasten.

Tilbage i 2007 lærte Henrik Viggas mor at kende, og de to blev kærester, men de flyttede aldrig sammen, da forholdet var turbulent. I efteråret 2008 fortalte hun Henrik, at hun var gravid, og at han skulle være far.

'Det blev jeg overrasket og en smule chokeret over, men også glad. Jeg havde to sønner, og det med at få et barn mere bekymrede mig ikke. Det, der bekymrede mig, var relationen til min nuværende ekskæreste.

Tog del i faderrollen

Trods det turbulente forhold fortsatte de med at være kærester, og Henrik tog med til lægen og blev registreret som far til barnet.

'Jeg var også med til den første scanning og den anden scanning, hvor vi får at vide, at vi skal have en pige. Og det bliver jeg virkelig glad for, for nu har jeg to drenge, så det med at skulle have en pige var en lykkelig og glædelig overraskelse,' siger Henrik i podcasten.

Forholdet holdt ikke, og inden fødslen tog Henrik beslutningen om at gøre forholdet forbi.

'Vi aftalte, at vi måtte tale nærmere om samvær, børnepenge og alle de forpligtelser, der følger med, og det ville jeg selvfølgelig stå ved.'

Mister retten til faderskab

Henrik og Viggas mor aftalte at mødes på en café en måned før termin, men mødet blev aldrig til noget.

'Hun ringede til mig i stedet og fortalte, at jeg ikke skulle være far. Hun havde fundet en ny mand i sit liv, og han skulle være far til barnet.' Den nye mand havde skrevet under på en omsorgs- og ansvarserklæring, som har den effekt, at den biologiske far ikke kan få anerkendt faderskabet, medmindre han har boet sammen med moren eller været gift med moren.

'Jeg gik fuldstændig i panik. Hun fortalte det som en glædelig nyhed, fordi jeg så slap for at betale børnebidrag. Men det er jeg jo fuldstændig ligeglad med, for det betyder ikke noget, jeg ville hellere have set mit barn og lære hende at kende.'

