Realitybaben er på vej ovenpå igen, efter hun tidligere på måneden mistede én, der stod hendes hjerte meget nær.

Rikke Chili, kendt fra ‘Divaer i junglen’ og ‘For lækker til love’, mistede tidligere på måneden sin bedste ven; Hunden Challenge, der har fulgt hende i tykt og tyndt de seneste 13 år. Dengang var realitybaben i stor sorg, men nu tyder alting på, at hun er på ovenpå igen. Hun har nemlig fået en ny hundebaby.

»Jeg er vågnet op flere gange, lige siden jeg sagde farvel til min Challe, med svedeture, helt panisk og har slet ikke forstået, at min lille mand ikke lå i mine arme. Jeg har været meget frem og tilbage med, om jeg skulle have en ny hund. Nu prøver jeg, og jeg kan allerede mærke en lille smule lykke komme tilbage,« siger Rikke Chili til Realityportalen og fortsætter:

»Det bliver aldrig Challenge, men det kan blive en ny begyndelse. Jeg drømmer jo ikke om mand og børn, så man kan måske sige, at en hund er en lille erstatning for dette – men sikke en fantastisk erstatning . Jeg kan åbenbart ikke leve uden.«

I tvivl om navnet

Den lille nye hundebaby er faktisk ikke helt en baby. Han er nemlig 13 måneder og af samme race som Challenge, en chihuahua. Den lille ny har endnu ikke et navn, men Rikke Chili har fået en del gode forslag.

»Folk har været så søde at komme med en masse forslag til navne, deriblandt navnet Mogens. Future overvejede jeg, men jeg tror, at jeg holder mig til Sign, som jeg altid godt har kunne lide. Mine hunde har altid haft betydningsfulde navne, som afspejlede deres personlighed, eller situationen jeg stod i, da jeg købte dem: Danger, Destiny, Curious og Challenge. Og nu Sign. Et tegn på at jeg skal videre. Det lyder plat, men sådan er det,« siger Rikke Chili.

På trods af, at Rikke Chili tidligere var overbevist om, at hun ikke skulle have en ny hund, da hun rejser meget på grund af sit arbejde, så er hun altså atter blevet hundemor.

»Jeg har nogle gode mennesker omkring mig, der kan passe ham. Derudover er der mulighed for at tage ham med. Det var bare svært med Challenge, da han var så gammel, og det ville være hårdt for ham. Jeg tror bare, at efter jeg mistede Challenge, så alt bare sort ud, så alt var en hindring, i mit hovede, for at få en ny hund. Den kærlighed man kan føle for et dyr, er jo bare ubeskrivelig og jeg har måtte bøje mig for den,« siger Rikke Chili.

Du kan herunder se et billede af Rikke Chilis nye hundebaby:

Hvad skal jeg hedde? - nogle idéer? Mit liv fungerer kun med hund. Jeg har været helt nede, ulykkelig og smerteramt, siden jeg aflivede min elskede Challenge for 2 uger siden. Jeg tænkte, at jeg skulle have en lang periode uden hund, men jeg kan mærke, at det bare ikke, er det rigtige for mig. Jeg er vågnet op flere gange, lige siden jeg sagde farvel til min Challe, med svedeture, helt panisk og har slet ikke forstået, at min lille mand ikke lå i mine arme. Jeg har været frem og tilbage med, om jeg skulle have en ny hund. Nu prøver jeg og jeg kan allerede mærke en lille smule lykke komme tilbage. Det bliver aldrig Challenge, men det kan blive en ny begyndelse Jeg har et navn i tankerne, men jeg er ikke sikker, så navneforslag til den lille skævmundede mand, tages imod med kyshånd Et opslag delt af Rikke Chili SNAP: chilirikke (@rikkechili) den 13. Jun, 2018 kl. 12.47 PDT

