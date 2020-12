Tv-værten er klar til at tage det næste skridt med forretningsmanden Daniel Åxman.

Så man "Vild med dans" lørdag aften, kunne man ikke undgå at bemærke, at Christiane Schaumburg-Müller ikke kun er vild med dans - hun er også vild med jul.

Ellevild endda.

Julen er nemlig hendes yndlingshøjtid og december favoritmåneden over dem alle.

- Jeg tror på julemanden på den måde, at jeg tror på alt det, julen symboliserer - at vi skal være gode ved hinanden, værne om andre og skabe glæde uden at forvente at få noget tilbage, lyder det fra den 38-årige tv-værtinde.

- Det handler sindssygt meget om at skabe rum og hygge, som giver varme, tryghed og nærvær.

Julen er traditionsrig, og det gælder også Christiane Schaumburg-Müllers planer for højtiden.

- Jeg skal fejre jul som alle andre år: Det skifter selvfølgelig, hvor vi er, men det er altid sammen med min familie.

- Og min kæreste i år også, siger hun om Daniel Åxman.

Hvorvidt de også holder julen sammen med hendes søn, Constantin, som hun fik under ægteskabet med rapperen L.O.C., og Daniel Åxmans to døtre, ønsker Christiane Schaumburg-Müller at holde for sig selv.

Hun vil dog gerne fortælle, at parrets hjem er pyntet helt op.

I sommer flyttede hun og den mange millioner rige forretningsmand sammen med parrets tre sammenbragte børn.

- Jeg startede mega-tidligt med julen i år - meget tidligere end jeg normalt gør. Jeg tror seriøst, det har noget med corona at gøre. Jeg har hungret efter julen, siger Christiane Schaumburg-Müller og fortæller videre:

- Jeg har allerede købt juletræ. Der bliver spist julemad derhjemme og set julefilm. Jeg har ikke nået at se julekalender endnu, det irriterer mig lidt, men jeg tænker, at jeg godt kan nå det, siger hun med et smil.

Om to ugers tid bliver der formentligt mere plads i kalenderen til at få set julekalender.

Efter "Vild med dans"-finalen, som løber af stablen den 19. december, kan Christiane Schaumburg-Müller nemlig puste ud efter en hæsblæsende periode.

Hun har været på skærmen - først i "Danmarks vildeste danser" og nu her i "Vild med dans" - siden august.

- Jeg har lavet tv hver fredag klokken 20 i næsten et halvt år, så det bliver også dejligt at lige kunne tage en slapper i januar - men jeg føler mig meget privilegeret, siger Christiane Schaumburg-Müller med et smil.

