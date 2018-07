Realitydeltageren er en glad kvinde i disse dage.

Det var en lykkelig Amalie Christiansen, der tilbage i april afslørede over for Realityportalen, at hun havde fået sig en kæreste. Realitydeltageren, der blev kendt, da hun medvirkede i TV3-programmet ‘Besat af bad boys’, havde fundet kærligheden med Julian, der ifølge hende var langt fra den type fyr, hun tidligere havde søgt.

Kærligheden blomstrer stadig mellem de to, og for nylig fik kæresten en ekstra stjerne i bogen hos Amalie, da han fik en af hendes helt store drømme til at gå i opfyldelse for hende. Julian købte nemlig en hest til realitydeltageren.

– Jeg havde snakket om, hvor meget jeg ønskede mig min egen hest, og så tilbød han at tage ud at kigge på heste. Vi fandt så Izdubar, som jeg var fuldkommen forelsket i, og nogle dage senere købte han ham, og vi hentede ham sammen ved hjælp af nogle søde veninder, jeg har, fortæller en glad Amalie til Realityportalen.

Søvnløs af spænding

Den flotte gave var ikke fødselsdagsgave, og der var heller ingen anden speciel årsag til kærestens køb.

– At jeg er så sød, haha. Der var ingen special anledning – blot at jeg ønskede mig en hest, siger Amalie, der modtog gaven med stor glæde.

– Han (Julian, red.) er virkelig sød. Jeg blev virkelig virkelig glad, og jeg havde slet ikke forventet, at han ville købe en hest til mig. Det var fuldkommen urealistisk! Jeg sov slet ikke i flere dage af spænding, jubler hun.

Selv om Amalie aldrig før har haft sin egen hest, så er hun dog en erfaren rytter.

– Jeg har redet en del år førhen, og jeg har haft helpart på nogle forskellige heste, men jeg har aldrig haft min EGEN hest. Så det har været en kæmpe drøm, siden jeg var en lille pige. Jeg havde faktisk aldrig regnet med, at den ville komme til at gå i opfyldelse! Men det gjorde den så, fordi min fantastiske kæreste syntes, at han ville gøre mig endnu mere lykkelig, end jeg var i forvejen, lyder det fra en glad Amalie.

