Den populære tv-vært, som er aktuel i "Lykkehjulet", nyder sin alsidighed både personligt og professionelt.

Efter næsten 20 års pause vendte seersuccesen "Lykkehjulet" sidste år tilbage med Mikkel Kryger i front for quizzen.

Den 25. januar snurrer det farvestrålende hjul igen, når der er sæsonpremiere på TV2 Charlie, og det er et glædeligt gensyn for den populære tv-vært.

- Selv om der er pandemi og kaos, og alt kan ramle omkring os, så består det her program på en eller anden måde, og det er der nok en grund til, tror jeg - det er denne her hyggelige, varme og stille og rolige energi, programmet har, siger Mikkel Kryger.

- Der er en venlig og hjemlig vibe, og tingene tager den tid, de tager. Det kan jeg rigtig godt lide at træde ind i - også når man som mig til tider godt kan have et lidt hektisk arbejdsliv, siger han.

Da Mikkel Kryger ringer for at blive interviewet, er han på vej hjem fra dagens optagelser, hvor han har filmet fire programmer i rap.

Mellem hver udsendelse er der en pause, hvor Mikkel Kryger ifører sig en ny blazer og lader op, inden tre nye deltagere træder ind og skal forsøge at gætte ordene, der gemmer sig bag bogstavvender Kanya Rørbech.

Mikkel Kryger suser for tiden frem og tilbage mellem tre forskellige programmer på hver sin kanal: "Lykkehjulet" på TV2 Charlie, "Menneskekender" på TV2 Zulu og "Go' Morgen Danmark" på hovedkanalen.

Han laver med andre ord tv fra den ene yderlighed til den anden - fra de yngre til de ældre - og alle derimellem.

- Jeg tror faktisk, det er en meget god illustration af, hvem jeg er, siger 37-årige Mikkel Kryger med et grin.

- Jeg er stadig et legebarn og har det drengede og tossede over mig. Samtidig er jeg en gammel sjæl, der kan lide at se krimier og spise lakridsbolsjer. På en eller anden måde tror jeg, at jeg har de forskellige energier i mig - og så har jeg altid ja-hatten på og er positiv og optimistisk af sind, siger han.

- Jeg møder så mange forskellige mennesker, og jeg tror, man kan mærke, at jeg altid går til dem åbent, rummeligt og tolerant, og det smitter nok af, om det så er til publikum på Zulu eller på Charlie.

Mikkel Krygers karriere startede på The Voice TV tilbage i 2004.

I 2009 kom han til DR og startede straks som vært på sommerprogrammet "SommerSummarum" med makkeren Sofie Linde.

Sammen styrede de sommerprogrammerne tre år i træk, inden Mikkel Kryger siden skiftede til TV2 og blev blandt de faste værter på "Go' Morgen Danmark".

Der har han været fast siden sommeren 2012 og har sideløbende været vært på underholdningsudsendelser som "Voice Junior" og "Fuld plade".

- Jeg kan godt mærke på min krop, at jeg har lavet morgen-tv i snart ni år efterhånden. Jeg har dage, hvor jeg er fuldstændig mat og tappet for energi, og så ved jeg, at kroppen prøver at fortælle mig noget, siger Mikkel Kryger.

- Søvn er en af hjørnestene i vores helbred, så jeg prøver så godt, jeg kan at planlægge mig ud af det og holde mig i gang, spise nogenlunde sundt, få mig en lur og ro på systemet, de dage jeg ikke har fået meget søvn, og så slukke min telefon på de rigtige tidspunkter og ikke tænke arbejde, når jeg ikke er på arbejde.

- Jeg prøver så godt, jeg kan, at navigere uden om det værste, men det er klart, at det præger mig - men det er jo vilkårene, når man vil lave et morgenprogram.

Mikkel Kryger glæder sig stadig til udsendelserne, når vækkeuret ringer, understreger han.

- Jeg har stadig ilden og gnisten i mig - jeg er ret god til at mærke, når jeg ikke har det. Jeg elsker at formidle og underholde og møde mennesker med spændende og rørende historier. Og så har jeg jo selv valgt det, så jeg skal ikke brokke mig, understreger han.

- Jeg har et kæmpestort kærlighedsforhold til programmet. Det slutter ikke foreløbig. Det er blevet mit liv på en eller anden måde, og så er der også en masser goder - jeg har fri klokken 11 og kan nå hjem og være en del af dagen sammen med familien.

For trods et meget alsidigt arbejdsliv med skiftende arbejdstider er det lykkedes at finde balancen mellem at være tv-vært og familiefar til sine og hustruens to små sønner.

- Det har krævet nogle samtaler og bevidste valg, så vi kører ikke bare på automatpiloten, for så tror jeg, det ville have haft nogle konsekvenser for både forhold og familieliv, siger Mikkel Kryger.

- Vi har været gode til at tage fælles beslutninger for vores familie - min kone går hjemme og passer vores yngste. Det giver mig en kæmpe tryghed i de perioder, hvor jeg arbejder meget, at jeg ved, at hun er sammen med drengene, siger han.

- Når jeg ikke arbejder, så arbejder jeg ikke, og så er jeg dedikeret og nærværende og forsøger at være så meget sammen med familien, som jeg overhovedet kan.

Lige så meget som Mikkel Kryger er på skærmen, lige så bevidst er han om at slukke den, så snart han har fri.

De sociale medier har han droppet for længst.

Han er også bevidst om ikke at komme til at gabe over for meget og er blevet bedre til at sige nej med årene efter tidligere at have været en pleaser, fortæller han.

Det vigtigste er at have hjertet med.

- Jeg har en meget god fornemmelse for kernen af, hvad der gør mig glad. Jeg føler mig ikke gammel, men jeg er 37 år og har lavet tv i 17 af dem.

- Det er rart til en vis grænse at være en schweizerkniv, men jeg kan også mærke, at jeg har brug for at bruge min kreativitet noget mere og fordybe mig lidt, lyder det fra Mikkel Kryger.

- Om det er bøger, fiktion, tv-serier eller -koncepter, ved jeg ikke helt endnu, men jeg kan mærke, at der ligger en masse uafprøvede områder.

"Lykkehjulet" får premiere den 25. januar og sendes mandag til torsdag frem til slutningen af februar på TV2 Charlie og på TV2 Play.

