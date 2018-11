Det var en rørstrømsk aften, hvor begge par i Vild med dans-finalen var dybt berørte over situationen, men dommer Britt Bendixen var god til at løsne stemningen op med mere eller mindre halvlumre kommentare.

Flere gange lykkedes det hende at få publikum til at bryde sammen af grin - formentlig ufrivlligt. Det skete blandt andet, da hun påpegede, at det var heldigt, at Molly Egelind og Mads Vad er godt gift.

»Ved I, hvad jeg er glad for? At I begge er lykkeligt gift. Ellers er jeg bange for, at I kunne fortsætte i det uendelige,« sagde Britt Bendixens til publikums store fornøjelse, efter de to havde danset tango.

Forinden havde hun lagt vægt på, hvordan de to var indgået i en smuk symbiose.

På trods af at Molly Egelind og Mads Vad ikke kan kalde sig for vindere af Vild med dans 2018, så kan de være mere end stolte over deres præstation, hvor de flere gange scorede topkarakterer hos dommerne. Foto: Martin Sylvest Vis mere På trods af at Molly Egelind og Mads Vad ikke kan kalde sig for vindere af Vild med dans 2018, så kan de være mere end stolte over deres præstation, hvor de flere gange scorede topkarakterer hos dommerne. Foto: Martin Sylvest

»Mads og Molly. I er næsten blevet til én helhed, en enhed. Jeres dansetalent, jeres kroppe og sjæl er gået op i en højere enhed.«

Senere i programmet påpegede Bendixen, hvordan parrets freestyle-dans fortalte en smuk historie om, hvordan Molly Egelind fik taget sin uskyld af Mads Vad.

Selvom det ikke blev til en tredje sejr i det populære danseprogram, så kunne både Molly Egelind og Mads Vad godt grine af de halvlumre kommentarer fra Britt Bendixen.

»Det er jo det, der er så fuldstændigt vidunderligt ved Britt. Der er ikke noget filter. Hun siger det, hun tænker. Jeg tror, hele Danmark - inklusiv os to - elsker Britt. Hun er et festfyrværkeri,« siger Mads Vad til B.T.

Her er dette års vindere af Vild med dans (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest Vis mere Her er dette års vindere af Vild med dans (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest

I samme ombæring lægger begge vægt på, at i det alternative univers, hvor de ikke er lykkeligt gift, er deres forhold også 100 procent platonisk.

»Det ville være ligesom at blive gift med min lillesøster. Det ville være virkelig, virkelig underligt, siger Mads Vad, der bliver suppleret af den talentfulde skuespiller:

»Det er virkelig som et bror og søster-forhold. Det er kun storebrødre, der kan finde på at drille så meget som Mads, siger hun og griner.

Aftenens vinderpar i Forum Horsens blev skuespilleren Simon Stenspil og den debuterende professionelle danser Asta Björk.

De vandt på trods af bookmakerne havde dem som underdogs. Men stemningen vendte sig i løbet af programmet.

Det viste blandt andet en afstemning, som B.T. foretog i livebloggen, som du kan se i bunden af artiklen.

Inden finalen startede var Molly Egelind og Mads Vad læsernes favoritter med omkring 63-37 procent.

Men efter parrene havde optrådt med deres to første danse, var Simon Stenspil og Asta Björk pludselig blevet B.T.s læseres favoritpar med samme margin.