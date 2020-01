Hittet "7 Years" af Lukas Graham er den mest indbringende sang i det seneste årti hos Koda.

Det danske band Lukas Graham har lavet den mest indbringende sang i det seneste årti.

Det er hittet "7 Years" fra 2015, der topper listen over de 20 mest indtjenende numre hos rettighedsselskabet Koda. Det oplyser Koda i en pressemeddelelse.

Tidligere i år nåede sangen en stor milepæl, da den krydsede en milliard afspilninger på streamingtjenesten Spotify. Sangen er dermed den mest streamede danske sang nogensinde.

Lukas Graham har tidligere fortalt, at sangen blev skrevet på bare tre og en halv time.

Bandet med den 31-årige forsanger har også en anden sang - "Drunk in The Morning" fra 2012 - på 12. pladsen.

Nummer to på Kodas liste er en sang, som ikke er sunget af danskere. Det er Lady Gagas "Born This Way", som danskeren Jeppe Breum Laursen, der tidligere var en del af popduoen Junior Senior, har været med til at skrive.

Derefter kommer Aquas storhit "Barbie Girl" fra 1997, som Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted og Claus Noreen står bag.

Det er langt fra den eneste sang, som er på listen for 2010'erne, selv om den er skrevet tidligere.

Faktisk er 11 af de 20 sange fra før 2010. Det gælder blandt andet Alphabeats "Fascination" fra 2006, der er på 6. pladsen, samt "Sunshine Reggae" fra 1983, som danskerne John Guldberg og Tim Stahl fra Laid Back står bag.

Det eneste nummer med en dansk tekst af de 20 sange på listen er Rasmus Seebachs "Natteravn", der er fra 2009. Sangen er nummer 14.

Den ældste sang på listen er Jacob Gades "Tango Jalousie" fra 1925, som trods næsten 100 år på bagen er den 11. mest indtjenende sang i 2010'erne.

/ritzau/