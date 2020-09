Den danske gruppe har lavet et hit sammen med countrysangerinden Lauren Alaina, og det kan amerikanerne lide.

I forvejen kan amerikanerne synge med på Lukas Grahams "7 Years" og "Love Someone", men nu nynner de også med på "What Do You Think Of" på den anden side af Atlanten.

Det populære danske band udkom i fredags med det nye nummer, der er lavet i samarbejde med den amerikanske countrysangerinde Lauren Alaina, og på rekordtid er det blevet et af de mest afspillede numre på iTunes i USA.

Det skriver bandets danske pladeselskab, Copenhagen Records, i en pressemeddelelse.

- Sammen med den amerikanske stjerne countrysangerinden Lauren Alaina indtager den danske hitmager førstepladsen på den amerikanske iTunes country-hitliste med den fælles duet, "What Do You Think Of", som også allerede er gået top fem på den samlede officielle iTunes chart, lyder det.

25-årige Lauren Alaina har tidligere scoret en andenplads i American Idol og udgivet to studiealbum, og nu kan hun altså høres sammen med det danske hitband.

Lukas Graham kan igen opleves på dansk grund, når de giver koncerter på Refshaleøen den 13. og 14. august næste år.

/ritzau/