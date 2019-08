Det danske bands kæmpehit "7 Years" har sat rekord som den mest streamede sang opført af en dansk gruppe.

Sangen blev skrevet på bare tre og en halv time, men blev så stort et hit, at den sikrede Lukas Graham et internationalt gennembrud.

Nu har sangen "7 Years" også slået streamingrekord.

Nummeret er nemlig blevet afspillet intet mindre end en milliard gange på musiktjenesten Spotify og er dermed den mest streamede sang opført af et dansk band nogensinde.

Det oplyser TV2, som torsdag overrakte nyheden til Lukas Forchhammer i programmet "Go' Aften Live".

- Det er jo kæmpestort, lød reaktionen fra forsangeren.

Med over en milliard afspilninger er "7 Years" nu ifølge tv2.dk det 31. mest afspillede nummer på Spotify nogensinde.

Helt i top ligger Ed Sheerans kæmpehit "Shape of You", som på nuværende tidspunkt er afspillet mere end 2,26 milliarder gange på musiktjenesten.

/ritzau/