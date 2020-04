Lukas Graham-forsangeren og hans kæreste er blevet forældre for anden gang til en lille pige.

Når Lukas Forchhammer ikke rejser verden rundt og optræder med kæmpehits som "7 Years" og "Love Someone", får han hænderne fulde på hjemmefronten.

Den 31-årige sangstjerne er nemlig sammen med kæresten Marie Louise Schwartz, kaldet Rillo, blevet forældre for anden gang.

Det afslører den nybagte mor i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede af den lille pige.

- Fredag eftermiddag kom vores Billie til verden. Til forskel fra Violas fødsel, var vi denne gang på hospitalet, men vi havde stadig en "hjemlig" oplevelse.

- Det er fantastisk og kraftfuldt. At føde et barn ændrer ens liv for evigt. Der er ingen vej tilbage, skriver hun.

Lukas Forchhammer og Marie Louise Schwartz er i forvejen forældre til datteren Viola på tre år.

Allerede i slutningen af marts afslørede 30-årige Marie Louise Schwartz i et interview med onlinemagasinet To The Money Honey, at den lille nye pige skal hedde Billie.

I interviewet fortalte Marie Louise Schwartz også, at det til tider har været intenst at jonglere familielivet og Lukas Forchhammers succesfulde musikkarriere.

Da Viola blev født i efteråret 2016, tog hele familien bare fem uger efter fødslen afsted på Lukas Grahams USA-turné, efterfulgt af en turné i Europa.

De vendte tilbage til Danmark, da Viola var omkring syv måneder gammel.

Efterfølgende delte Lukas Forchhammer sin tid mellem Danmark og udlandet.

En tredjedel af tiden var han alene i udlandet, en tredjedel af tiden var hele familien afsted sammen, og en tredjedel af tiden var de hjemme i huset på Christianshavn, fortalte Marie Louise Schwartz i interviewet.

Den nybagte mor har en bachelor i Brand Design og har desuden læst Business IT på Copenhagen Business School. Hun er nu på barsel.

Se opslaget om den nyfødte pige her: https://www.instagram.com/p/B_dJkcvJHkZ/

/ritzau/