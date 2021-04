Med et besøg i farezonen sidste fredag smed seerne fredag Lucca helt ud af "X Factor" - lige før finalen.

Oh Land havde på historisk vis alle sine tre deltagere med i semifinalen i dette års "X Factor".

Hendes unge solist Lucca måtte dog i sidste ende se sig slået af duoen Simon & Marcus. Derfor misser hun lige akkurat en finaleplads.

Det kommer dog ikke bag på Lucca, at hun måtte sige farvel i fredagens program.

- Det var ikke super fedt, men det kommer ikke som et stort chok. Jeg er ikke så ked af det, som jeg havde regnet med.

- Jeg tror, at folk nok hellere vil se noget andet end mig. Der er ingen, der kan hamle op med dem, der nu står i finalen. Så jeg vidste godt, at det rimeligt sikkert var slut, siger hun efter showet.

Det var dog alligevel med tårer i øjnene, at den 15-årige pige sagde farvel til de andre deltagere, som er blevet som familie for hende.

- Det er det værste ved det hele, at jeg ikke skal være sammen med dem hver dag, siger hun og fortsætter:

- Men jeg ved, at jeg skal ses og facetime med Solveig og Nikoline (Steen Kristensen, red.). Vi er sjælevenner, og jeg kunne ikke forestille mig et bedre venskab.

Allerede sidste fredag kunne Lucca mærke faren, da hun endte i omsang mod Thomas Blachmans gruppe The Kubrix.

Der blev hun reddet på målstregen af dommer Martin Jensen, der sendte hende videre.

Det har dog gjort, at hun har følt et ekstra pres i ugen op til semifinalen.

- Det har været en hård uge med meget arbejde, stress og nedture nogle gange.

- Det har ikke været super fedt at have være i farezonen, fordi så var det med stor sandsynlighed mig, der røg denne gang, og det var også det, der skete, siger hun.

"X Factor" har betydet meget for Lucca, og det har hendes coach, Oh Land, kunne mærke på hende hver dag.

Oh Land mener også, at Lucca kan være stolt af sig selv og sin præstation.

Det betyder meget for den 15-årige Lucca.

- Jeg holder meget af Nanna (Oh Land, red.), og jeg er glad for at have haft hende som coach, for jeg ved, at hun har troet på mig.

- Jeg skal blive ved med at kæmpe for musikken. Det må ikke være slut her, siger Lucca, der nu skal tilbage til sin hverdag i Aalborg.

Det var ikke kun Lucca, der røg ud af fredagens program. Også Martin Jensens sidste deltager, Dan Laursen, måtte sige farvel.

Det er første gang i dansk "X Factors" historie, at to deltagere bliver sendt hjem samme aften.

På fredag skal Solveig, Nikoline Steen Kristensen og Simon & Marcus synge om sejren "X Factor" 2021.

I finalen skal de resterende deltagere synge flere gange.

Det kan ses på TV2 og streamingtjenesten TV2 Play fra klokken 20.00.

/ritzau/