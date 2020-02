Realitystjernen frygtede for sit liv og blev akut sendt afsted med ambulance.

23-årige Ida Søjborg, tidligere ‘Love Island’-deltager, har haft en skræmmende oplevelse, som har sat tingene i perspektiv for hende.

I en Instagram-story mandag aften deler hun med sine 70.000 følgere, hvordan hun mistede synet og følelsen i højre side af kroppen.

'Grunden til, at jeg i dag frygtede for mit liv, var, fordi jeg oplevede at miste synet. Jeg oplevede at se flimmer for mine øjne, og jeg kunne hverken se ting eller mennesker foran mig,' fortæller en noget rystet Ida.

Hun startede med at mærke en snurren i hånden, og det udviklede sig pludselig i hastigt tempo.

'Det snurrede i min hånd og arm, og så kunne jeg mærke, at jeg blev mere og mere lammet i højre side. Til sidst kunne jeg hverken bevæge min hånd eller se den, fordi det flimrede så meget for mit øje. Til sidst bevægede det sig op i min arm og op til mit hoved, og dér begyndte jeg at blive oprigtigt bange, da det ramte mit øje,' fortæller Ida i videoen.

Den lykkedes heldigvis den smukke Fitness-babe at sætte sig på en tank-station og ringe 1813, som herefter sendte en ambulance med udrykning efter hende. 'De tog mig med til Bisbebjerg og blev derfra enige om, at jeg skulle have foretaget en CT-scanning og MR-scanning af mit hoved,' fortæller hun.

Bange for scanningens resultater

Realitystjernen, som senest var aktuel i Viafree-programmet ‘Mig og mine nye bryster’, har det i dag fysisk bedre, men hun er stadig dybt rystet over oplevelsen og kan ikke lægge det bag sig.

'Jeg er oprigtigt blevet skræmt af det, der er sket i dag. Jeg er okay nu, men jeg er bange for, at det sker igen i morgen, fordi jeg før har haft oplevelser lignende. Jeg venter på at skulle have scannet mit hoved, og jeg er rigtig bekymret for, hvad svarene siger,' fortæller hun.

Ovenpå den skræmmende hændelse har Ida et stærkt budskab til sine følgere:

'Vi skal passe på os selv og gøre det bedste for os selv og vores kroppe. Vi skal behandle hinanden og os selv ordentligt, og man skal holde øje med de tegn, ens krop giver, og tage det alvorligt.'

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk