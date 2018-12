'Love Island'-Isabella har måtte stå model til meget skidt, både i hjemmet og i skolen.

‘Love Island’-deltageren Isabella vil starte en foredragsrække, der skal hjælpe unge piger med at acceptere dem selv og deres krop – og ikke mindst give dem nogle tips til, hvordan de overkommer livets udfordringer. Isabella har nemlig selv været igennem en hel del.

»Jeg har levet i et voldeligt hjem. Min mor havde tidligere en mand, som var maniodepressiv og psykopat, hvor den psykiske terror også gik udover min søster og mig. Der fik jeg også at vide, at jeg ikke var god nok. Så at tage i skole og blive mobbet for at komme hjem og blive mobbet videre, det har selvfølgelig sat sine spor dybt inde i sjælen, og derfor har jeg altid søgt anderkendelse fra andre, fordi man jo gerne vil “passe ind”,« lyder det ærligt fra Isabella til Realityportalen.

Med en opvækst i et voldeligt hjem og en masse mobning i skolen kan man selvsagt få brug for professionel hjælp til at løfte sig selv op fra jorden.

»Jeg har gået til psykolog, jeg har gået til psykiater, jeg har været kastet rundt i systemet, og der er rigtig, rigtig mange af mine veninder, der beundrer den person, jeg er i dag, fordi jeg er så stærk,« afslører Isabella i den Instagramvideo, hvor hun introducerer foredragsplanerne.

Mobning og dårlig selvtillid

Isabella har været en del igennem, og det har slået sine skår på selvtilliden. Selvom Isabella er et meget bedre sted i dag, specielt ved hjælp af meditation og mindfullness, så kan hun stadig til tider mærke presset om at være god nok.

»Jeg er blevet mobbet rigtig meget i mit liv og oplever det stadig til tider. Det er den konstante stræben efter at være god nok, og det har førhen kørt mig fuldstændig ud. Jeg har oplevet angstanfald, fordi jeg ikke følte mig god nok til de mennesker, der var omkring mig, eller at jeg ikke var god nok til det job, jeg nu havde,« fortæller ‘Love Island’-baben.

Selvom Isabella er billedskøn, så kan tvivlen om eget værd og især udseende altså stadig melde sig.

»Jeg søger anerkendelse via Instagram, fordi jeg selv har det rigtig rigtig svært med mig selv, jeg har rigtig mange fejl, og jeg kæmper selv en kamp hver dag,« fortæller Isabella i Instagramvideoen og fortsætter:

– Selv om jeg går med briller, selvom jeg har appelsinhud på mine lår, og selvom jeg har en forholdsvis stor pande, som jeg også er blevet mobbet med en gang i mellem, så er vil jeg vise, at det er helt okay, at jeg ser ud som jeg gør, og det er også helt okay, at andre ser ud, som de gør, afslutter ‘Love Island’-Isabella.



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk