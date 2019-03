En amerikaner fra South Carolina har vundet den største lottogevinst til en enkelt person i USA's historie.

Mysteriet er løst.

Fem måneder efter at have vundet den næststørste lottogevinst i USA's historie har vinderen endelig henvendt sig.

Det oplyser Mega Millions lottokommission natten til tirsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.

Hele 1,5 milliarder dollar - svarende til knap ti milliarder kroner - lyder gevinsten på. I USA skal der betales skat af lottogevinster, og den samlede præmie ender derfor på 878 millioner dollar - eller 5,78 milliarder kroner.

Mega Millions-vindere kan vælge enten at få beløbet udbetalt på én gang eller delvist over en periode på 30 år.

Helt utraditionelt har vinderen valgt at få hele gevinsten udbetalt i kontanter. Det skriver flere udenlandske medier, herunder ABC News.

Vinderen er fra delstaten South Carolina, men vedkommende ønsker at være anonym. Det vides derfor ikke, om der er tale om en mand eller en kvinde, eller hvor gammel vedkommende er.

Vinderkuponen blev solgt mellem den 20. og 23. oktober sidste år i en kiosk i Simpsonville, en forstad til byen Greenville i South Carolina.

Sidste chance for at indkassere gevinsten ville have været den 19. april.

At der skulle gå næsten fem måneder, før en vinder meldte sig på banen, fik flere til at spekulere i, om vedkommende var på jagt fra politiet og frygtede et baggrundstjek.

Generaldirektør for Mega Millions lottokommission Hogan Brown glæder sig over, at vinderen nu endelig er fundet.

- Vi er henrykte over, at vinderen nu gør krav på denne usædvanlige præmie, siger Hogan Brown ifølge ABC News.

Præmien er den største, der nogensinde er blevet vundet af en enkeltperson i USA. Den hidtil største lottopulje i USA blev i januar 2016 vundet af tre personer i tre forskellige stater. De vandt 1,5 milliarder dollar tilsammen. Det svarer til knap 10 milliarder kroner.

/ritzau/