Ilse Jacobsen er fyldt 60 år, og i den anledning gav hun sig selv en overdådig gave: Den luksusvilla, hun har drømt om i 50 år.

Hele sit liv har Ilse Jacobsen været vant til selv at skulle knokle, hvis der var noget, hun gerne ville opnå. At hun nu, den 6. august, fyldte 60, betyder ikke, at hun skruer ned for tempoet.

'Jeg var på stranden klokken 6 i morges for at få den friske havluft til at starte dagen med. Det er ikke helt gået op for mig, at jeg bliver 60 år. Jeg tror aldrig, jeg har følt mig så stærk som nu. Jeg har fået nogle tæsk, men føler mig klar til at tage 20 år til på det her niveau. Kvinderne på min familie er blevet meget gamle. Min mormors søster blev 104 og passede gården selv til det sidste,' fortæller Ilse, da hun tager imod HER&NU i virksomhedens hovedkontor i Hornbæk.

Mange kender hende fra ‘Løvens Hule’, selvom det nu er to år siden, hun trak sig. Det skete efter, at hun pludselig havnede i mediemøllen, fordi en række tidligere medarbejdere kritiserede arbejdsmiljøet. Forinden havde hun selv i et opsigtsvækkende interview kritiseret det, hun kaldte en lav arbejdsmoral. Det var slemt, da det stod på, men Ilse Jacobsen føler, at hun er kommet stærkt ud på den anden side. Og så meget klogere, at hun har sagt ja til at skrive den bog om sig selv, som hun første gang blev spurgt om at lave for 10 år siden.

'Nu synes jeg, at jeg har nok at bidrage med til at andre, kan lære noget af mine erfaringer. De to kapitler, der skal skrives om shitstormen, de skriver nærmest sig selv. De kan hedde ”Oh shit”, siger hun og slår en afvæbnende latter op.

'Jeg er et positivt menneske, og det var nok min styrke. Jeg siger altid, det er viljen, der skaber styrken til at kunne,' siger hun og tilføjer, at der bestemt også er set indad.

'Det kan godt være, nogen synes jeg er skrap, men jeg siger bare tingene, som de er, og passer på min virksomhed. Det kan da godt være, at jeg ikke skal sige tingene på helt samme måde, som jeg har gjort, det har jeg da selvfølgelig tænkt over. Men jeg har brugt 28 år på at bygge min virksomhed op, og det skulle ingen ødelægge. Jeg har knoklet hele mit liv, så jeg er stærk, og der gik det op for mig, hvor stærk jeg er,' siger hun.

Tilbage til ‘Løvens hule’?

Selvom balladen for to år siden var slem, havde al omtalen også sin lyse sider.

'Mit websalg steg med 48 % under shitstormen. Er det ikke sjovt?,' afslører Ilse Jacobsen.

Snart skal hun igen i gang med sine foredrag, og en ny tjans i ‘Løvens Hule’ er hun ikke afvisende overfor.

'Jeg var meget glad for at være med i ‘Løvens Hule’. Det var tre spændende år. Jeg lærte meget af det og synes, jeg nåede til det niveau, hvor jeg tænkte, ”nu skal jeg tæve drengene”,' fortæller Ilse, der stadig får henvendelser fra folk, der spørger, om hun vil investere i deres nye virksomhed.

'Det, jeg investerer i, skal være noget, hvor jeg selv kan bidrage med en viden, så jeg ikke selv skal starte helt forfra,' siger Ilse, der aldrig bliver træt af at sætte nye skibe i søen. Sammen med sin mands datter Natascha har hun netop skabt linjen Vov & Vuf, der er tøj og tilbehør til hunde.

'Jeg elsker at kreere og skabe og se folk blive glade, når de har købt det. Det, er den største anerkendelse man kan få. Det kan godt være, at nogen har været sure på mig, men mine gummistøvler fejler sgu ikke noget,' slår Ilse Jacobsen fast.

En drøm i 50 år

I sidste uge overtog Ilse Jacobsen endelig det hus på stranden i Hornbæk, hun allerede som barn havde udset sig. Som 11-årig fandt hun en pung, der tilhørte den forrige ejer af huset. Da hun ringede på for at aflevere den, så hun den store, smukke hall med det sildebensmønstrede parketgulv. Der ville hun gerne bo. Et par år senere skrev hun et brev til ejeren, en dansk forretningsmand med adresse i USA.

'Det var sirligt skrevet med fyldepen. Jeg fortalte, at jeg var født og opvokset i Hornbæk og spurgte, om han ville sælge mig huset, hvis han engang ville af med det. En dag blev jeg så ringet op. ”Hello, this is Charles from Las Vegas”. Han sagde, at der nok ville gå en 35 år, før jeg kunne få det, og spurgte, om jeg ville vente. Og det ville jeg gerne,' fortæller Ilse, der siden købte huset overfor og med årene blev venner med Charles.

'For et par år siden sagde han så, at nu havde han besluttet, at jeg måtte købe det. Men så døde han,' fortæller Ilse.

I lørdags fik Ilse og hendes mand nøglerne til huset, som kostede 15 millioner.

'Det er min fødselsdagsgave til mig selv. Jeg synes, det har været ventetiden værd, og det beviser, at det kan betale sig at sætte sig et mål,' slutter løvinden.

