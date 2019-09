Birgit Aaby kalder sin deltagelse i "Vild med dans" for det bedste, hun nogensinde har sagt ja til.

Gennem sit 51-årige liv har iværksætteren Birgit Aaby sagt ja til lidt af hvert - for eksempel at blive den første kvindelige direktør i en professionel dansk fodboldklub og at investere penge i andres idéer for åben skærm i DR-programmet "Løvens Hule".

Men der er ét ja, hun allerede nu ved, kommer til at have en stor betydning for hende resten af livet. Nemlig det, hun gav, da hun blev spurgt, om hun ville være med i "Vild med dans".

- Det er det bedste, jeg nogensinde i mit liv har sagt ja til, udbryder den karismatiske iværksætter og griner.

- Jeg er småforelsket hver dag, og det er en gave at have det sådan. Jeg var ellers meget bekymret for at sige ja, og jeg vidste ikke, om jeg ville. Men i dag er jeg ikke i tvivl om, at det er det bedste, jeg nogensinde har sagt ja til, siger Birgit Aaby.

Derfor rører det hende heller ikke, hvad folk har af holdninger til hendes deltagelse.

- Alle mine egne overvejelser er gjort til skamme. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad andre folk tænker. For det er så fedt at være med, og jeg er bare så bange for, at det skal stoppe igen.

I programmet skal hun danse med den professionelle danser Frederik Nonnemann.

- Frederik er den bedste danser, jeg elsker at være sammen med ham, og jeg føler faktisk også, at jeg kan følge med, siger hun.

Men der bliver også trænet hårdt frem til premieren, fortæller Birgit Aaby, der har måttet ændre lidt på sin døgnrytme.

- Frederik henter mig om morgenen klokken 5.30, og så danser vi klokken 6. Jeg hader normalt at stå tidligt op, men nu sidder jeg helt utålmodigt og venter på, at han kommer. Vi træner tre timer, og det er så fedt. Når de andre så kommer, så har vi hele dagen foran os, siger hun.

At arbejde hårdt ligger heldigvis til iværksætterens natur.

Siden hun som ganske ung startede den succesfulde virksomhed Combi Service, har hun været vant til at knokle, og det kommer hende til gode i "Vild med dans", hvor man virkelig skal være på dupperne, mener hun.

- Man kommer ikke sovende til det. Det er hårdt arbejde, men jeg elsker hårdt arbejde. Jeg skal virkelig kæmpe for det, og jeg er en af de ældste og har nærmest 20 år ned til de andre, men jeg giver ikke op, siger hun.

"Vild med dans" har premiere fredag den 13. september på TV2.

/ritzau/