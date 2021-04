- Jeg var mindre i tvivl om det hele, da jeg gik i land, end inden jeg gik om bord, lyder det fra Løkke.

Lars Løkke Rasmussen har som tidligere statsminister, amtsborgmester og Venstre-formand været kaptajnen på sit eget skib.

Men i august 2019 kom han på kollisionskurs op til et skæbnesvangert møde i hovedbestyrelsen i det parti, han havde været medlem af i mere end 40 år.

Han trak sig fra formandsposten og blev sendt ned på dækket efter adskillige år i toppen af dansk politik.

Derfra skulle han finde fodfæste og besluttede at trække stikket.

Pausen blev brugt om bord på en celeber sejlads i en realitytur over Atlanten i Discovery+ og Kanal 5-programmet af samme navn.

- Lige siden jeg forlod det møde, har det rumsteret i mit hoved. Skal jeg dreje rundt på hælen? Hvad skal jeg?, fortæller Lars Løkke Rasmussen.

- En af grundene til, at jeg gerne ville tage en pause, var, at jeg var nødt til at finde en ro, hvor jeg kunne gå og tænke mig om, tømme hovedet og mærke efter: Hvad vil du?

En pause skulle der til for at genfinde kursen og udstikke retningen for sin fremtid.

Lars Løkke har i mange år været direktøren for det hele, men måtte indordne sig under skibets to kaptajner, OL-guldvindere Jesper Bank og Martin Kirketerp, på turen over Atlanten sammen med den øvrige kendisbesætning bestående af tv-vært Felix Smith, kok Umut Sakarya, kageconnaisseur Ditte Julie Jensen, tidligere topsvømmer Sarah Bro og skuespiller Johannes Nymark.

- Det var sådan set helt uproblematisk, syntes jeg - så længe vi sejlede efter planen, siger Lars Løkke.

- Der, jeg fik problemer, var, da der opstod den situation, at vi sejlede i et tempo, så enhver idiot kunne se, at vi aldrig ville komme i mål. Og alligevel blev vi ved med at sejle i den retning.

Båden stævnede ud fra Lanzarote med kurs mod Aruba, men manglende vind førte til nærmest tomgang ude i oceanet.

Og det fik bølgerne til at gå højt.

- Der er jeg måske lidt mere pushy end så mange andre ved at sige: "Hallo! Kort og hastighed passer ikke sammen. Kunne vi ikke sejle et andet sted hen?!".

- Det var underligt at sidde der og være afskåret fra overhovedet at have indflydelse på at træffe den beslutning, som jeg syntes var logisk - og som også endte med at blive truffet. Det var tungt for en, der er vant til at have noget at skulle have sagt.

- Jeg havde følelsen af afmagt og kontroltab, som klart var den største udfordring. Men at få sådan noget at vide som at nu jeg skal gå ned og vaske op, det har jeg ingen problemer med at få besked på. Det siger Solrún også til mig herhjemme.

Det viste sig at være urealistisk at ramme Aruba, hvis de ville gøre sig forhåbninger om at nå hjem til jul, så kursen blev ændret adskillige sømil til St. Maarten.

Og det samme gjorde den i metaforisk forstand for Løkke.

I programmet beskriver han det som en livslang udfordring at holde kursen.

To uger efter at han gik i land, meldte han sig ud af Venstre efter mere end fire årtier i partiet og blev løsgænger i Folketinget.

- Det var en beslutning, jeg traf på turen, siger Løkke.

- Det var ikke sådan, at jeg sad og lavede en plan over, hvordan det skal eksekveres: at jeg melder mig ud af Venstre den 1. januar, og at jeg den 8. januar stifter et netværk.

- Men det var klart sådan, at jeg var mindre i tvivl om det hele, da jeg gik i land, end inden jeg gik om bord, fortæller han.

En uge efter udmeldelsen stiftede den 56-årige politiker netværket Det politiske mødested.

Men hvorfor finde kursen for sin fremtid i bedste sendetid på en realitytur med et kamera i nakken.

En kombination af tilbuddets karakter og slet og ret magelighed, lyder det fra Løkke.

- Jeg har i mange år gået og tænkt på, hvad jeg skulle gøre den dag, jeg ikke var statsminister mere. Jeg har underholdt mange af mine venner og min familie med, at jeg ville købe en christianiacykel og smide mine hunde op i ladet og sætte kursen mod Gibraltar eller sådan noget.

- Så skete der det, at jeg stadig havde nogle forpligtelser, selv om jeg stoppede som statsminister. Og så tager den ene dag den anden. Og så får man aldrig udlevet den der vilde plan.

- Ud af ingenting kommer der så nogle og præsenterer noget, der minder lidt om det. Og så er det sgu da bedre at plukke den lavthængende frugt end slet ikke at plukke noget.

- Så er der så den bagside af medaljen, at der er kamera på. Jeg håber da, at jeg senere hen i livet får mulighed for at gøre noget tilsvarende i et andet regi.

Løkke medgiver, at det bliver svært at finde tid til med de ambitioner, han har.

Siden har han bekræftet, at han har en ambition om at stifte et midterparti, som - med egne ord - skal skabe fremdrift og forandringer i et krydsfelt mellem en blå blok, der ifølge Løkke martres af værdipolitikken, og en rød blok, der hænger fast i et fortidigt syn på individ og stat.

- Jeg har da snakket med mine drenge (Bergur og Símun, red.), som var relativt misundelige på deres gamle far, om at det kunne være fedt at gøre et eller andet lignende en dag. Det er der rigtig mange, der drømmer om.

- Det er også derfor, folk gerne vil se denne her udsendelse, tror jeg. Vi sidder jo alle sammen og tænker, at vi da bare sælger parcelhuset, køber en sejlbåd og sejler jorden rundt. Men der er så få, der rent faktisk gør det.

"Over Atlanten" kan ses på Kanal 5 søndag klokken 21.00 og på streamingtjenesten Discovery+.

