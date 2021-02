Alderen har gjort den garvede vært mere afslappet på X Factor-scenen, så årets første liveshow var hjemligt.

Det var ikke kun dommere og deltagere, der var spændte før fredagens første liveshow i årets "X Factor".

Også Lise Rønne var spændt og glædede sig til et gensyn med scenen, som hun ikke har stået på siden 2012.

- Det var dejligt. Det føltes hjemligt, hyggeligt og faktisk mere afslappet end sidst, jeg stod der, fortæller hun.

- Måske er det, fordi jeg er blevet ældre, og vi har den her forholdsvis lille boble med deltagere, band og dommere. Så jeg glemte faktisk lidt, at vi lavede livefjernsyn, siger hun efter aftenens show.

Midt under udsendelsen gav dommer Thomas Blachman Lise Rønne nogle rosende ord med på vejen.

- Der er meget få i Danmark, der kan gøre det her, som du gør, sagde han iført sin blazerjakke med leopardprint på.

Den kommentar glæder Lise Rønne, der var den allerførste vært, da "X Factor" kom til Danmark i slutningen af 2007, frem til femte sæson i 2012, kun afbrudt af en barsel i tredje sæson i 2010.

Den garvede vært sagde ja til at gøre comeback, da TV2 stod i en akut situation.

Komiker Melvin Kakooza var hyret ind som barselsvikar for showets nuværende værtinde, Sofie Linde. Men fire dage før showstart oplyste TV2, at Melvin Kakooza var sygemeldt efter at have fået bortopereret en godartet tumor i hjernen.

Trods den triste årsag har Lise Rønne fået mange positive tilkendegivelser.

- Jeg har kunnet mærke det på de reaktioner, jeg har fået, eksempelvis når jeg har afleveret mine børn i børnehaven. Folk har bundet følelser op på det. Der er noget nostalgi, og det er meget rørende, siger den 42-årige profil, der privat er mor til tre.

- Jeg tror, at der for mange er en del historik forbundet med "X factor". For mig selv og andre kom programmet et brag, da det startede, fortæller hun.

Sidst hun var vært på "X Factor", ventede hun sit mellemste barn, som i dag er otte år.

Selv om Lise Rønne har været ude af tv-branchen i flere år og nu er kortvarigt tilbage i "X Factor", så betyder det ikke, at hun skal lave mere tv foreløbig.

- Jeg føler mig meget privilegeret at få lov til at lave det her. Men jeg har ikke tænkt én tanke længere end det.

- Jeg er glad for der, hvor jeg er i livet nu, siger hun.

Til daglig læser hun litteraturvidenskab på Københavns Universitet og har et samarbejde med bogportalen Saxo.

Seerne har dog glæde af Lise Rønnes værtskab i de næste fem liveshows og til den store finale, som afholdes 9. april.

Det er 14. gang, "X Factor" bliver sendt i Danmark. Showet kan ses på TV2 hver fredag klokken 20.00 eller på streamingtjenesten TV2 Play.

/ritzau/