Den Rita-aktuelle skuespillerinde er slet ikke som sin rolle i serien, selv om hun kan lære meget af hende.

Lise Baastrup var lige akkurat kommet ud af teaterskolen og strøg nærmest direkte ind på settet til tv-serien "Rita".

Det er ti år siden i år, og siden er det blevet til fem sæsoner, hvoraf den endegyldigt sidste i øjeblikket kan ses på TV2.

Her spiller hun rollen som den kløgtige, men kejtede skolelærer Hjørdis.

- I starten havde vi det sjovt med at lave en karakter, der var aparte, skæv og anderledes, og som gjorde tingene diametralt modsat af, hvad Rita gør. Det er det sjove, når man ser de to, der har en sort-hvid tilgang til deres job og til livet generelt, forklarer Lise Baastrup.

- Men gennem årenes løb har vi skrællet flere og flere lag af og har fulgt hendes udvikling fra at være den, som står lidt i baggrunden, til en kvinde, som er ved at finde sin selvtillid, er begyndt at sige fra og blive mere voksen for til sidst at hvile i, at man sagtens kan være en stor leder, selv om man er lidt kejtet, og at man ikke behøver at lave om på sig selv af den grund.

Derfor er det vemodigt for skuespillerinden at sende sin karakter afsted.

- Da vi sluttede optagelserne, holdt vi en lille afslutningsfest, og der blev der holdt nogle lidt anderledes taler end efter de forrige sæsoner, fordi det har været et forløb på ti år, hvor vi har været sammen som familie både foran og bag kameraet.

- Det er et stykke kunst, vi har givet til danskerne og til verden, som vi har brugt ti år på, og som nu snart er slut. Alting har en ende, men det har godt nok været noget af en rejse. Det er egentlig meget rørende at lukke noget ned og så åbne noget nyt.

Og det er Lise Baastrup allerede i gang med.

Snart genoptager hun optagelserne til en ny tv-serie, hvis coronasituationen tillader det igen, og så venter en række teaterroller.

- Jeg tror efterhånden, at folk ved, at jeg også har lavet mange andre ting end "Rita". Men det var meget sjovt de første par år, at mange faktisk troede, at jeg var ligesom Hjørdis. Når de mødte mig på gaden og takkede for serien, opdagede de, at: "gud, du er jo slet ikke ligesom hende".

- Vi er jo et lille land, når vi stadig tror, at nogle, der kan spille sjove, kun kan dét. Men det må man så kæmpe sig ud af, siger skuespillerinden.

For de minder ikke så meget om hinanden i virkeligheden, Lise Baastrup og Hjørdis. Men alligevel er der en del, som hun tager med fra Hjørdis.

- Hun er god til at finde løsninger, hurtige tag-fat-løsninger, og det kunne jeg godt lære af hende. Og så er hun en overlever, som også er sindssygt klog på ting, hun ikke selv ved, hun er. Hun er som humlebien, der ikke ved, den ikke kan flyve, siger Lise Baastrup.

- Men jeg håber, at jeg også har samme optimistiske syn på livet, som hun har - det vil jeg da i hvert fald vove at påstå, at jeg har.

Hjørdis har været så populær en figur i "Rita", at hun fik sin egen selvbetitlede serie, som blev sendt tilbage i 2015.

Sideløbende har skuespillerinden også medvirket i Cirkusrevyen, i programmerne "Rundt på gulvet" og TV2 Zulu-serien "Løbeklubben", men også i dramafilm som "Rosita" og den prisbelønnede "Kapgang".

- Jeg får mange tilbud på at være med i sjove ting, og det vil jeg bestemt ikke takke nej til, fordi det er dejligt, at folk kan se, at jeg er god til det.

- Men når det er sagt, så lever vi jo i et land, som godt kan lidt at putte folk i kasser: "Du er dén", og "du er dén", så jo, jeg tænker da nogle gange over, at det også kunne være super fedt at lave det diametralt modsatte, for det er jeg lige så stærk i. Vi er jo uddannet til det hele.

Alligevel står "Rita" som noget ganske særligt for skuespillerinden, som tager afsked med et projekt, der har fyldt et helt årti og dermed også i hele hendes arbejdsliv.

Derfor glæder hun sig over, at serien ligger på streamingtjenesten Netflix. For på rigtig mange områder er "Rita" en universel fortælling.

- På en eller anden måde har vi lavet noget verdenskendt, som kommer til at leve videre i meget, meget lang tid, siger Lise Baastrup og fortsætter:

- Det er ret syret, men jeg tror, at alle kan relatere til at have haft en barndom og en ungdom og et forhold til skolen, ligegyldigt om det er en privatskole, hjemmeskole eller folkeskole, og så tager serien alle mulige temaer op som mobning, diagnoser, kageordninger og ytringsfrihed, og det tror jeg, bliver diskuteret mere eller mindre hele verden rundt, ligegyldigt hvilken kultur man kommer fra.

"Rita" kan ses hver mandag klokken 20 på TV2 og på TV2 Play. Mens Mille Dinesen indtager titelrollen, ses Nikolaj Groth, Carsten Bjørnlund, Peter Gantzler og Ellen Hillingsø i de bærende biroller.

/ritzau/