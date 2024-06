Den 78-årige revyveteran Lisbet Dahl finpudser til det sidste - selv efter premieren - så alt svinger i Tivolirevyen, som hun både instruerer og medvirker i.

Skal sketchen med Barbie og Ken - i skikkelse af Lisbet Dahl og Thomas Eje - på scenen før eller efter en satirisk sang om den kvindelige værnepligt?

Det summer i Glassalen i Tivoli, som atter blænder op for forlystelseshavens helt egen revy.

Revyens medspillende instruktør, Lisbet Dahl, er ved at få de sidste detaljer på plads. Men ved sin side har revyveteranen for første gang en medinstruktør.

- Da jeg oplevede, hvor meget jeg er med i revyen, var det mest begavede at få en til at hjælpe mig, forklarer hun.

Det indså den erfarne revydronning for en måneds tid siden og ind kom Martin Miehe-Renard til at dirigere tropperne.

For ud over at besjæle Barbie trækker Lisbet Dahl også i soldateruniformen, og så giver hun den også som Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen. En politiker, hun også har parodieret, dengang han var en del af højrefløjen og statsminister for Venstre.

- Forestillingen er mere satirisk, end den var sidste år. Den er også mere politisk, fortæller Lisbet Dahl.

- Vi gør det med humor og med et glimt i øjet, og vi er ikke platte, og vi er ikke vulgære - folk har altid været stolte over at få lavet parodier.

Lars Løkke Rasmussen har tidligere fået taget selfies med Lisbet Dahl klædt ud som ham, og så har hun også fået en besked fra Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard.

- Hun skrev: "Tusind tak for en fin og elegant parodi på mig. P.s. De sko ville jeg aldrig have taget på", genfortæller Lisbet Dahl.

Lisbet Dahl har lavet et utal af parodier - og hun er også selv blevet parodieret af sine kolleger - blandt andet om sine forliste ægteskaber.

- Det er helt fint – jeg holder jo foredrag om det, så det står ud af ørerne på mig, indskyder hun.

Lisbet Dahl har modtaget megen hæder for sine satiriske præstationer på de skrå brædder.

De fleste af dem har hun fremført på scenen i Teltet på Bakken.

Lisbet Dahl stoppede i Cirkusrevyen i 2022 efter samlet set 33 sæsoner. Men det var ikke en svanesang. Da Tivoli besluttede at genoplive Tivolirevyen, der udspringer af en over 140 år gammel tradition, efter en længere pause, sagde Lisbet Dahl ja til opgaven.

Publikum indfandt sig i Glassalen, men anmelderne rådede dem overvejende til at indløse billet andre steder.

- Anmelderne er jo ikke idioter. De kan deres stof, og de skriver ud fra, hvad de ser - det kan være, vi ser det på en anden måde - men jeg ser på det, de skriver, og tænker: "Det har han, og det har hun ret i". Og så retter vi til, hvis det er, og hvis vi kan - nogle ting kan vi ikke rette, siger hun.

- Jeg tager mig meget af, hvad de skriver. Det har jeg altid gjort. Men sidste år var sidste år. Det er også et helt andet hold af skuespillere, så det er en helt anden revy. Der var mange solister sidste år – det er der så ikke i år, siger Lisbet Dahl og uddyber:

- Der er forskel på at spille i ensemble og så spille solist. Man danner jo en revy, i forhold til de mennesker du arbejder med.

Sidste år blev Lisbet Dahl flankeret af Andreas Bo, Linda P, Nicolai Jørgensen, Carsten Svendsen og kapelmester James Price.

I år udgøres holdet af Thomas Eje, Rikke Buch Bendtsen, Rikke Bilde og Mikkel Becker Hilgart.

Som den eneste genganger er James Price bag tangenterne.

- De er så skønne. Vi synger simpelthen så godt sammen alle sammen. Det er helt vildt, udbryder hun.

- Det var min intuition, der sagde, at nu skulle jeg finde på noget andet. Du vælger og siger: "Nu har jeg hende, ham og mig. Hvem ville klæde os tre?". Så man går sådan frem efter.

Samme fornemmelse bruger Lisbet Dahl, når hun skal sammensætte revyen - hvad svinger? Er der noget, der slingrer? Finpudsningen fortsætter, selv efter tæppet trækkes fra første gang til premieren den 6. juni.

- Jeg glæder mig til publikum, som er vores sidste instruktør, siger Lisbet Dahl.

- De første gange, der er publikum på, optager du, hvad det er, du står med. Og så ser vi, hvordan det går. Vi aner det ikke. Jeg står hver dag - filer, gør ved, retter til. Du kan høre på dem, om du er god eller ej.

Tivolirevyen spiller frem til 14. juli.

/ritzau/