Sangerinde Lisa Ekdahl spiller to koncerter i Danmark i 2019. 8. maj i København og 9. maj i Randers.

Lisa Ekdahls selvbetitlede debutalbum fra 1994 fylder 25 år i 2019, og det fejrer den svenske sangerinde med to koncerter i Danmark.

8. maj spiller Ekdahl i DR Koncerhuset, og 9. maj gæster hun Værket i Randers.

Den svenske sangerinde vil på jubilæumsturnéen spille debutalbummet, der blandt andet indeholder viseklassikeren "Vem Vet", fra start til slut.

Publikum kan til koncerterne også opleve hendes nye engelsksprogede album "More of the Good", der blev udgivet i november. Albummet fik fire stjerner i Gaffa, der blandt andet skrev:

- Lisa Ekdahl viser ganske enkelt klasse på More of the Good, der er et studie i musikalsk perfektion.

Ekdahl har gæstet Danmark flere gang i år.

